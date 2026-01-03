我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志（左1）在捲入謝侑芯命案後，重新復工後出新歌〈馬來西亞的新年〉。（圖／亞洲通文創提供）

因捲入台灣網紅謝侑芯命案，馬來西亞歌手黃明志歷經2個月的輿論風波與神隱，於2026年一開春正式宣佈復工，推出堪稱他音樂生涯最難的全新賀歲單曲〈馬來西亞的新年〉，全曲集結華語、英語、馬來語及6大籍貫方言，總共9種語言混唱，並找來6位重量級方言歌手助陣。黃明志坦言，早前因捲入案件導致原有金主全嚇跑，所幸在復工之際，獲得台灣、大馬、新加坡新贊助商逆風抖內，讓他感動直呼：「謝謝老夥伴沒有聞雞起舞！」黃明志表示，〈馬來西亞的新年〉製作難度堪稱魔王級。為了將大馬多元文化縮影在音符中，他除了使用全國通用的三語，集結了海南籍的黃明志本人、客家籍張少林、潮州籍黃文升、福州籍姚乙、廣東籍劉珺兒以及福建籍的小鳳鳳。即便他精通5、6種語言，其餘部分仍需邀請語言專家填詞，並說服這6大籍貫的代表性歌手點頭合唱，才完成這項壯舉。談及這首歌的誕生，黃明志表示過程一波三折。歌曲其實在風波前就已錄製完成，但因他捲入爭議案件，計畫全面停擺，原本談好的贊助商因擔憂被波及而紛紛撤資。好在復工時刻，來自台、馬、星三地的新金主願意力挺，才讓這支製作費驚人的MV順利問世。他感性表示：「最窩心的是看到老夥伴們依然選擇信任。」外界好奇經歷風波後，黃明志是否會轉性改走乖乖牌路線？他表示絕不設限，堅持不走老路，且每一年寫的生肖歌都要有新靈魂。展望2026年，屬豬的黃明志在運勢上將迎來「貴人相助、運勢回升」的一年，他也宣告正式回歸歌壇。回顧黃明志捲入台灣網紅謝侑芯風波，2025年10月下旬，黃明志因和謝侑芯同處飯店房間內被警方帶回偵訊，並於警區總部接受尿液檢測，當時初步結果顯示疑似含有安非他命、K他命、大麻等成分，相關訊息曝光後引發輿論譁然，也讓案件迅速升溫，然而隨著後續正式檢驗結果出爐，顯示與初步反應不符，整起案件也因此出現戲劇性翻轉，相關檢測程序與標準再度成為討論焦點。當時檢方依據初步尿檢結果，認定其體內疑似出現多種毒品反應，並正式提起公訴，黃明志自始至終否認相關指控，其律師團亦持續主張初步檢測存在瑕疵。2025年12月22日開庭，檢方正式提出後續檢驗結果，確認尿檢反應為陰性，並當庭請求撤銷吸毒相關指控，法院隨即裁定黃明志無罪。