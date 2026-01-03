我是廣告 請繼續往下閱讀

台啤永豐雲豹今(3日)於客場與高雄全家海神交手，靠著團隊堅強戰力共6人得分上雙，其中迪亞洛(Cheick Diallo)貢獻22分、11籃板為全隊最佳，「小高」高錦瑋也挹注本土最高19分，外帶4助攻，助雲豹以108：102擊敗對手拿下2026年首勝，更終止3連敗低潮。此戰雙方戰況激烈，三節打完雲豹僅以83：80領先，第四節前段團隊3分球攻勢凌厲，高錦瑋、米勒(Malcolm Miller)與王皓吉合力投進4記3分球，率隊打出12比3攻勢拉開比數，讀秒時刻雲豹也多次擋下對手反撲，終場就以6分差拿下勝利。雲豹總教練羅德爾(Henrik Rödl)說：「我為球員們今天的表現感到很驕傲，大家打了一場48分鐘的好球，防守端展現很好的積極度，本土球員方面也有亮眼表現，像是哲宇上半場就貢獻2記三分，對我們來說，球隊真的很需要這場勝利，尤其今天是在客場贏下這麼艱難的比賽。」小高此戰3分球7投4中攻下19分、4助攻，他透露團隊賽前就認知到今天會是場艱難比賽，在過程中也確實遇到很多挑戰，但隊友們在場上都互相支持，才能贏下最後勝利，接下來大家會回去繼續修正問題，備戰下週主場賽事。全場3分球8投4中，貢獻14分、2籃板的「超吉隊長」王皓吉，將勝利歸功於團隊努力，他說：「這場團隊修正了不少防守端的問題，找回場上的專注度，也感謝隊友信任，我們才能一起拿下這場比賽。」為慶祝球隊拿下2026年首勝，雲豹球團同步推出「小高最高」商品特惠活動，即刻起於 TBL 官方網路商城下單「小高最高頭帶」，即可享有優惠價 333 元，邀請球迷一同戴上小高專屬應援頭帶，共同為雲豹的勝利頑張！雲豹將於下週五(9日)晚間七點迎接2026年首次主場賽事，將交手新北國王，屆時將在桃園中壢國民運動中心點燃戰火，相關主題日資訊與活動內容，敬請鎖定球隊官方社群。