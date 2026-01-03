我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄全家海神職業籃球隊陪伴神隊友迎接2026年，1月3日起連5場於高雄巨蛋舉辦「海神最高」主場周。海神近期換掉主帥費雪，由朱永弘代理總教練，此役儘管于煥亞傷癒復出，飆本季最高27分，可惜最終102：108不敵雲豹。傷癒回歸的于煥亞，上半場就攻下20分，他先前因膝傷休兵，前次出賽已經是11月9日，相隔6場比賽，首節連4記三分球宣告回歸，單節斬獲12分，上半場三分球7投5中，全場攻下27分。無奈海神隊末節外線命中率下滑，沒能將領先維持到最後。今日除了于煥亞，胡瓏貿挹注12分、呂威霆10分。于煥亞表示這段期間不斷透過練習找比賽狀態，「賽前朱哥鼓勵我可以大膽出手，保持自己侵略性，今天也有所發揮。」代理總教練朱永弘表示，儘管落敗，但此役改善先前進攻得分弱項，「起步是好的，至少知道該往哪裡修正，了解自己的優勢，還是必須降低失誤在控制範圍，持續修正。」首度披海神戰袍出賽的賽克維奇，攻下14分另有團隊最佳的6助攻、挹注8籃板，「這是場很好的經驗，今天我們球的流動不錯，亦有幾項數據優於對手，但出手機會並未好好把握，是需要修正之處。」賽克維奇也表示，對於高雄及海神隊都很適應，團隊上下彼此鼓勵，為接下來的比賽努力。