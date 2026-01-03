我是廣告 請繼續往下閱讀

台北富邦勇士今（3）日在主場和平籃球館迎戰台南台鋼獵鷹，這場比賽萬眾矚目，焦點全在睽違 7 個月後傷癒回歸的「野獸」林志傑。勇士隊自開賽起便勢如破竹，在林志傑連飆 2 記三分球帶動下，終場以 124：86 大勝獵鷹，狂贏對手 38 分，順利在 2026 年主場開紅盤，收下本季第二勝。總教練吳永仁賽後感性表示：「林志傑跟辛特力的回歸，給了球隊很大的安定感。」開季戰績不佳的勇士，今日展現截然不同的侵略性。執行教練吳永仁賽後表示，原本就預計讓林志傑先發：「我們在去年季後賽最後一場就有排傑哥先發，因為對方先發組合要守到傑哥就比較矮，原本也就想說第一個Play就要給傑哥，想給球隊跟傑哥一個信心。」林志傑此役先發上陣20分鐘，繳出13分、4籃板、1助攻的高效成績單。特別是開賽不久便在外線連續開火，點燃全場氣氛，幫助勇士在開賽7分鐘內就轟出29：9的攻勢，奠定勝基。對於林志傑傷後首秀的調度，吳永仁顯得相當謹慎且體貼。他賽後透露，在場上隨時都在關注林志傑的身體狀態：「傑哥我都有一直問他，傑哥怎麼樣？他都說看我的安排。」吳永仁進一步解釋，「本來就想說給他打 18 到 20 分鐘，在場上有持續觀察傑哥的體能跟他的防守，看他還要不要守，看他差不多了就會把他換下來。」他認為20分鐘對目前階段的林志傑與球隊來說都是合適的時間，並強調：「如果明天起床是OK的，那就代表我們這段時間的訓練是可以的。」除了林志傑的感動回歸，勇士此役火力分散，哥倫特轟下全場最高 24 分，莫巴耶進帳 23 分，古德溫也有 21 分表現。同樣在今日回歸首戰的「三連霸功臣」辛特力，也有 12 分、4 助攻的演出。吳永仁分析，從東超回來後球隊經歷了內部的深入討論與修正，洋將也做了改變，今日最令他欣慰的是防守與籃板的控制：「今天做最好的還是防守，我們的籃板總數終於有一場比對手好。」