▲實際使用石頭洗地機F25 ACE Pro，搭配泡沫，難殘的油膩污漬也能一拖即淨，清潔力強。（圖／記者周淑萍攝）

▲石頭洗地機F25 ACE Pro最強賣點是可噴泡沫，長按扳機鍵即可噴灑，相較傳統水拖，泡沫清潔效果更強。（圖／記者周淑萍攝）

泡沫洗地不是噱頭真有功用

乾濕一起處理

▲污水箱單手即可取出倒水，操作流暢、不易沾手。（圖／記者周淑萍攝）

高溫自動搓洗烘乾滾刷

▲不過需注意的是，該機型的泡沫清潔液僅能使用原廠產品，使用自由度較低。（圖／記者周淑萍攝）

記者實測體驗：清潔力令人滿意

▲支援180度平躺設計，可深入沙發與床底清潔。（圖／記者周淑萍攝）

不少家庭家中早已有吸塵器，近年則流行結合吸塵與濕拖功能的洗地機。《NOWNEWS》實際開箱Roborock石頭科技推出的全新洗地機F25 ACE Pro，最大亮點在於可噴灑泡沫進行清潔，藉此強化去汙與除臭效果，同時支援一鍵清洗並烘乾滾刷，降低滾刷發臭問題。台灣冬季濕冷，室內濕度偏高，即使天天拖地，仍常出現「看起來乾淨、卻聞起來不對勁」的困擾，尤其是飼養寵物的家庭，毛髮、皮屑與濕氣交織，更容易讓異味附著於地板。若拖布未徹底清洗乾淨，反而可能陷入以髒拖髒的惡性循環。看準這項痛點，Roborock石頭科技推出F25 ACE Pro泡沫洗地機，主打超微能量泡沫與雙循環除臭系統，訴求從清潔源頭解決寵物家庭冬季最棘手的氣味問題。F25 ACE Pro最大特色在於全新JetFoaming™超微能量泡沫技術，官方說明，僅1ml泡沫清潔液即可轉化為約1.67億個微米級泡沫，能快速包覆並分解汙漬，泡沫中的氨基酸成分亦可協助分解異味。實際操作時，只需長按扳機鍵即可噴灑泡沫，相較傳統水拖，泡沫停留時間更長，不易立即被吸走，對於黏著型汙垢與異味的清潔效果更為直接。記者家中平時固定使用具備濕拖功能的掃地機器人，但若未定期清潔或更換拖布，容易產生異味，後來甚至乾脆停用濕拖功能，僅保留乾吸，再搭配手持吸塵器或人工濕拖補強。實際用F25 ACE Pro後，不論是乾濕混合的髒污皆可一次完成清潔，毛髮也不易纏繞於滾刷。對於油漬、菜餚殘留、炸物油污或打翻的牛奶，只需噴灑泡沫即可輕鬆帶走，拖過一遍即可感受到地板明顯潔淨，相當讓人滿意。在水箱使用上，一般家庭約可連續拖地2至3次才需換水；污水箱單手即可取出倒水，操作流暢、不易沾手。另一項加分設計是滾刷自動清潔功能，清潔完成後可一鍵啟動刷洗與烘乾，避免長時間未清洗造成異味。汙水箱亦內建抗菌除臭模組，降低機器本身成為氣味來源的風險。為進一步提升清潔效果，F25 ACE Pro升級95度高溫自清潔系統，正反搓洗滾刷，並提供95度熱風5分鐘快乾或30分鐘靜音烘乾模式，確保拖布乾燥潔淨，減少發霉與異味產生。整體使用體驗令人滿意，包含泡沫清潔力強、吸拖同步效率高、地板乾得快且不黏腳，毛髮零纏繞也有效降低後續維護負擔，加上高溫自清潔設計，有助減少機器本身的異味問題。雖然機身重量偏重，但AI全向智慧助力輪讓前後推拉相對輕鬆，並支援180度平躺設計，可深入沙發與床底清潔。不過需注意的是，泡沫清潔液僅能使用原廠產品，使用彈性較低，且在強力模式與基座快乾運轉時噪音偏大。目前石頭科技官網已以早鳥價15688元開賣。