民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩今（3）日於政見會從團結談到未來，結論時更是金句連發，表示「曾在鬼門關走過、與病魔交鋒的我，也同樣願意，把生命的餘生，分分秒秒都奉獻給高雄」，展現對高雄的熱情和決心。她也直言，無論推動再生醫療、支持同婚法案，或在重大公共議題上發聲，都曾承受誤解與攻擊，但她始終選擇站在民主、人權與高雄這一邊。「該挺身而出時，我不退縮；該承擔責任時，我不閃躲；守護高雄，我比任何人都更堅定，也更溫柔。」邱議瑩回顧高雄的轉型歷程，從曾貴海醫師等前輩推動衛武營公園運動、前市長謝長廷提出海洋首都願景，到市長陳其邁落實港市合一、前市長陳菊舉辦世運會，讓世界看見高雄。她特別指出，當年陳其邁爭取台積電設廠，面對外界冷嘲熱諷，仍頂住壓力、迅速解決水電土地等問題，如今台積電二奈米製程已在高雄量產，證明「高雄有實力，也有決心站上世界舞台」。邱議瑩表示，自己從政三十年，歷任國大代表、行政院客委會副主委與六屆立法委員，歷練完整；面對重大災害，始終第一時間站在第一線，陪伴市民、爭取災後重建資源；在國會更長年為高雄爭取重大建設，包括國道十號延伸六龜新威大橋，歷經十年努力，最終成功在前行政院長蘇貞昌任內核定。邱議瑩提到，陳其邁說過，高雄是他一生懸命、永遠心愛的故鄉；而曾經在鬼門關走過一遭、與病魔搏鬥的她，也同樣願意，把生命的餘生，分分秒秒都奉獻給高雄。她表示能否戰勝癌症是偶然，但把生命奉獻給高雄，是她的必然。邱議瑩指出，投入初選以來已舉辦超過兩百場座談與客廳會，與市民面對面交流。她說，許多鄉親原本覺得她「很兇、很恰」，實際接觸後才發現她其實溫柔細膩，「為民主、為正義，我該恰就恰；為高雄、為市民，我會把大家惜命命。」她強調，民進黨初選的目的，是選出最有戰力、能在大選中守住高雄的人。因為面對的對手，是唱衰高雄、阻擋城市進步、甚至與中國唱和的國民黨。她回顧2018年韓流期間，自己承受超過132萬則網路霸凌，但即便如此，「我可以忍受個人受傷，絕不容許任何人欺負高雄。」最後，邱議瑩表示，市政是一棒接一棒，高雄的進步不能停、也不能退。她已準備好接棒陳其邁，延續並放大高雄的成就，帶領城市迎向新未來。