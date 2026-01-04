我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅2日清晨4時許傳奪命火警，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊最終淪為焦屍。據悉，尤謝兩人是才剛新婚8個月、感情融洽的年輕夫妻，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，詳細起火原因仍待釐清。起火建物為鐵皮加蓋的1層樓住宅，尤姓一家7口同住，屋內隔成3個房間，而火勢最猛烈的起火點，正是22歲尤姓男子與20歲謝姓妻子的新婚房間，2日清晨4時15分發生火警，消防出動15車40人前往救援，消防人員破門搶救時，先救出尤男但他已手腳嚴重燒燙傷、意識模糊，緊急送醫後在加護病房插管治療；謝姓妻子則疑似逃生不及，等火滅後，消防在靠後方的房間尋獲謝女已成一具焦屍。據了解，這間一樓鐵皮屋大約32坪是租來的，屋內有隔3間房，尤男和謝妻住一間房，母親跟阿嬤睡，另一間則是阿姨及其國中兒子和18歲女兒，三代同堂共7人同住屋簷下，才搬來沒多久，發生憾事，火災當下尤母等5人及時逃生，夫妻倆受困，家人先衝進火場救出尤男，手腳燒燙傷送醫插管命危，要再回頭時，濃煙火勢太大作罷，謝妻葬身火窟，其餘5名家人雖驚險逃出，所幸均未受傷。據悉，這對年輕夫妻平時在物流公司當理貨員，剛新婚8個月，膝下無子，元旦當天還一起出遊，火災前也沒聽見爭吵聲。經調查，起火點疑似在靠後方那間，也就是夫妻倆的洞房，裡頭堆放精油、機油，屋內同時有電腦與多條延長線、插座交錯使用，增加電線過載與起火風險，火調人員指出，鐵皮屋本身耐火性差，一旦起火容易迅速延燒，加上可燃物集中，極可能在短時間內釀成致命災害。不過，確切起火原因仍需進一步鑑識釐清。