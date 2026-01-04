我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集，因應詹姆斯（LeBron James）41歲生日，主持人18與球評李亦伸開箱一代神鞋LEBRON 1特殊版本，原因來自於NIKE在2003年為慶祝詹姆斯菜鳥年入選明星賽，而製作的特殊鞋款，但因意外未入選，讓這雙鞋成為「非市售」版本，來看看18收藏到這雙鞋的有趣小故事吧！18回憶起這雙鞋為何是「非市售」版本，「我們都知道詹皇每年都入選明星賽，只有在2003年菜鳥年的時候意外沒進，但那時候NIKE已經為這雙NIKE AIR ZOOM GENERATION LEBRON 1製作了明星賽版本，所以當時並未市售。」這雙LEBRON 1鞋後跟外側還縫製了LA，象徵明星賽舉辦地，「這雙鞋意義在於，就算強如他，也會有菜鳥、Rookie的時候，沒有進明星賽這個問題。」18也分享到，這雙鞋後續其實有做復刻，定價大概是200美金，比當時原價150美金貴上不少，18也笑說這其實很詭異，「一雙鞋最貴的成本是研發，復刻不用研發，反而變比較貴，賣的或許就是一個情懷吧！」隨後兩人也聊到過去穿LEBRON鞋款的回憶，更多完整內容請收看最新一期「鞋槓人生」嘍！