雪山隧道一段行車影片，近日引發熱議，臉書粉專「爆料公社」分享民眾影片，影片中可以看到，拍攝者車輛已經開到時速97公里，還是被後方車輛長時間緊貼，幾乎沒有安全距離，讓民眾氣得表示「速限90都已經開97了，雪隧裡面貼這麼近！你想違規不會自己變換車道」。對此，國道警察國九大隊先前曾表示，雪隧內若為保持安全距離50公尺，已違反《道路交通管理處罰條例》，可處新台幣3000至6000元罰鍰。
車速比速限高、後車仍緊逼 眾：踩煞車、噴雨刷水
原PO表示，自己的車速已經開到97公里，比速限90公里還要快，後方車輛還是不斷緊貼、逼近，讓原PO感到壓力很大，後方車輛也有疑似惡意逼車的情況，原PO氣得說，「你想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎」。
影片曝光後，紛紛提供意見，「在高速上最討厭前車一直亂踩煞車，所以遇上這種的我都故意輕踩煞車，他自己就會害怕不跟那麼緊了」、「我會輕踩煞車，因為我怕超速」、「有逼車的感覺」、「噴水洗玻璃，9成後車就會減速」、「我上次還被閃大燈，而且我前面還有車，最後是噴雨刷水洗擋風玻璃，然後他就離我好遠」。
內行指後車準備收罰單 雪隧有科技執法
也有很多內行人指出，「雪隧他貼這樣你不用理他，他自然會收到罰單！雪隧小型車要保持車距50公尺！也不用等你檢舉，他自然會被舉發的」「雪隧車距一定會被開單」、「像我就會打個雙黃燈，建議他開慢一點，如果還一直追上來，我就檢舉他」、「我會建議撥到行車監控中心，跟他們說你的位置和車號，他們會幫你做舉發」。
過去國道警察國九大隊表示，雪隧內沒有保持安全距離50公尺（大型車100公尺），已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第2款，可處3000至6000元罰鍰。如果民眾遇到類似情況，可把附有明確日期、時間與地點的影片上傳至國道公路警察局網站檢舉。另外，雪隧內科技執法也有針對為保持安全距離、超速、慢速、任意變換車道等行為加強取締，呼籲駕駛行駛在任何道路，都應該保持安全車距，確保自身安全。
資料來源：爆料公社、國道警察國九大隊
