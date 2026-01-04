我是廣告 請繼續往下閱讀

♈ 牡羊座本周運勢重點：愛情

♉ 金牛座本周運勢重點：愛情

♊ 雙子座本周運勢重點：工作 愛情

♋ 巨蟹座本周運勢重點：工作、愛情

♌ 獅子座本周運勢重點：愛情、工作

♍ 處女座本周運勢重點：工作

♎ 天秤座本周運勢重點：工作、愛情

♏ 天蠍座本周運勢重點：愛情

♐ 射手座本周運勢重點：愛情

♑ 摩羯座本周運勢重點：愛情

♒ 水瓶座本周運勢重點：工作

♓ 雙魚座本周運勢重點：愛情

表示，本周12星座整體運勢偏向「難談、易卡關」，不論工作或愛情都需多點耐心。多數星座在事業上雖有機會或案源出現，但條件難談、進展緩慢，甚至錯失良機；愛情與桃花則普遍出現「有對象卻難成局」的狀況，不少桃花為非單身、發展短暫或互動冷淡。這周愛情工作方面都有美好的機會，大錢、超吸引你的對象，但是有點美中不足的地方像是談成沒那麼快、對方稍嫌冷淡。◾ 工作．事業運： 有大錢進來的機會，但是不容易談成。◾ 愛情．桃花運： 有很誘惑你的桃花出現，彼此很有緣分，但是對方太沒動作了，讓你有點不滿意現狀。這周工作方面大筆案子簽不成很可惜，愛情方面有追求者出現。◾ 工作．事業運： 錯過好機會，好機會溜走。◾ 愛情．桃花運： 有追你的人，但是是你不會喜歡的類型。這周若是談生意，可能不容易，如果之前對人家有點苛刻或價碼有點高那更不容易。◾ 工作．事業運： 說動對方不容易，是難談成的生意。◾ 愛情．桃花運： 若是有對象的話沒有進展，可能在鬧憋扭。這周愛情方面交友圈裡有很喜歡你的人，仔細一點發現，你會發現桃花運不錯。◾ 工作．事業運： 勤奮努力，但是談成不容易，忙得焦頭爛額。◾ 愛情．桃花運： 你會覺得桃花運欠佳，但其實有喜歡你的人，只是沒有表示。這周愛情方面有點可惜，難順利交往。◾ 工作．事業運： 談成不容易，狀況百出。◾ 愛情．桃花運： 若是有對象會很短命，而且發展不順。這周工作方面小心有犯小人的感覺，狀況不佳。◾ 工作．事業運： 狀況差，但是有人雪中送炭，可能會遇到各種條件嚴格的客戶。◾ 愛情．桃花運： 小心吵架，關係不好。這周愛情工作方面小心到處碰壁，沒有機會。◾ 工作．事業運： 有到處碰壁的感覺，稍微不順。◾ 愛情．桃花運： 若是有對象的話比較沒機會。這周愛情方面會出現外表、條件很不錯的對象，但是非單身，想要好對象還得再找找。◾ 工作．事業運： 若是辦公室上班族有可能離職。◾ 愛情．桃花運： 積極尋找對象，雖然身邊有許多不錯的對象但都已經非單身。這周愛情方面雖然喜歡的對象已經有對象，但是是對方已經考慮許久覺得不可能的答案。◾ 工作．事業運： 若是業績不佳，狀況差，那不太會改善。◾ 愛情．桃花運： 若是喜歡的對象想進一步，但是比較沒可能，而且對方已經有男友／女友。這周愛情方面有桃花出現，但是是非單身的人，你可能也會拒絕對方。◾ 工作．事業運： 小心講錯話或脾氣大會害你沒業績喔！◾ 愛情．桃花運： 現在的對象你可能會放棄不要，但是這也是段三角戀，對方可能非單身。這周要注意人和的問題，剛認識的對象都跟你有點不合。◾ 工作．事業運： 小心吵架，會談不成生意喔！◾ 愛情．桃花運： 有對象示好、追你，但是你可能不喜歡，或不適合。這周愛情方面有機會閃戀閃分，對方還有一堆難搞的毛病問題等你處理。◾ 工作．事業運： 機會多多，找你的人多，但是要注意雙方的條件談不攏，比較難搞。◾ 愛情．桃花運： 有追你的人，也會閃戀，但是小心會閃分，還分不太掉。