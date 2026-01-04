我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統陳水扁新節目《總統鏡來講》本應該在今（4）日上午10時首播，卻臨時在社群平台表示，矯正署在電話中與陳水扁證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，國民黨立委王鴻薇直指這有兩個不堪，一是司法完全被政治操縱，把保外就醫的總統抓回去關，完全存在總統賴清德和卓榮泰的一念之間，二是曝露出民進黨內鬥。陳水扁日前預告將在《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，將在今日上午10時播出，未料陳水扁上午於社群平台表示，原定本日首播的《總統鏡來講》，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，矯正署在電話中證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，期待他主持節目的朋友，「抱歉讓大家失望了」。對此，王鴻薇指出，陳水扁的爆料曝露兩個不堪，第一，在賴清德的執政下，司法完全被政治操縱，要不要把保外就醫的總統抓回去關，完全存在賴清德和卓榮泰的一念之間，陳水扁過去可以開直播節目、廣播節目，但是政論節目就不准你開，否則就把你關進去，「請問一下，這到底是政治的標準，還是司法的標準呢？」王鴻薇續指，第二，也曝露出民進黨裡面的內鬥，因為賴清德顯然不希望陳水扁藉著開政論節目，累積他更高的政治能量和政治影響力，所以在他的開播之前，緊急讓他喊停，只是這個手段是利用國家機器司法的工具，「這實在是太令人不堪了！」