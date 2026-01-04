金曲歌后A-Lin（黃麗玲）日前在台東跨年晚會演出，兼任主持人的她全場金句連發，笑哏一波又一波，被虧「飲料（酒精）喝很多」、「全程微醺」，連台東縣長饒慶鈴上台致詞都被軟性威脅「你只有幾秒」，笑翻眾人。不過有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，發現她在台上的行徑和A-Lin相比不惶多讓，狂虧：「縣長喝了什麼」、「縣長應該也有喝！」
原住民口氣超嗨致詞 饒慶鈴：台東的捧油大家好
2023年11月，饒慶鈴出席在台東森林公園舉辦的「Taiwan PASIWALI Festival」原住民音樂節，主持人介紹饒慶鈴上台時不停大叫「耶～阿玲玲、阿玲玲～」，饒慶鈴也送上熱情的大擁抱。
下一秒，只見饒慶鈴用麥克風以原住民的口吻高聲大喊：「台東的捧油（朋友）大家好～剛剛主持人說你們都是外地來的，誰理你們吶！都是台東人對不對！你們來這裡絕對不是要聽政治人物講話對不對？嘿嘿～等一下很多的朋友交給你們好不好...各位兄弟姊妹，感謝你們！」
縣長被虧上台前有喝飲料 網友：可以入選烈酒女團
由於饒慶鈴在該段影片中的情緒實在太嗨，一票網友看傻眼，笑虧她應該有小酌幾杯：「縣長好可愛！阿美語講得很標準，很用心。致詞簡短而熱情愛死了」、「一定是有魔法藥水的問題」、「這到底喝了多少才上台」、「這個可以入選烈酒女團練習生」、「上台前強制一排shot對吧」、「這沒有喝個2罐無法上台啊！」
台東站｜TTSTN IG、Taiwan PASIWALI Festival YouTube
