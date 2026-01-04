我是廣告 請繼續往下閱讀

美國3日對委內瑞拉展開軍事行動，捉拿了總統馬杜洛夫婦，引發國際社會高度關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日表示，這類行動還是應該要回歸國際法規範，但作為執政的民進黨不能再任意玩火，需要透過自己的政治智慧，化解台海危機、台海歧異，「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」。美軍3日閃電突擊委內瑞拉，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，鄭麗文今天上午出席「國民黨客家工作會議」時受訪表示，這類行動還是應該要回歸國際法規範，但是可以從台灣立場感受到，從日本首相高市早苗的事件，到這一次的圍台軍演，川普或者是白宮立場都非常淡然，保持了一定的距離，這跟川普所宣示的，尤其是美軍在全世界介入的程度，可能會做大幅後退。鄭麗文推論，這也是為什麼川普要求全世界各地要大幅的提高軍備預算，因為他認為區域安全、國家安全，應該自己負起更大的責任，而不應該長期依賴美國，在川普領導之下進行了門羅主義，退回到美洲，美國最近一直把在安全上面的注意力放在委內瑞拉，在這次的行動之後，想必後續還有很多複雜的問題，美國注意力就會放在美洲。鄭麗文直指，因此回到台灣，我們更需要透過自己的政治智慧，化解台海危機、台海歧異，希望能夠開創和平的可能，而不是推向兵凶戰危，更不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子，美國現在全新的世界戰略的思維，我們也應該要自我調整，作為執政的民進黨、賴清德，不能夠再任意玩火，做任何不負責任的政治舉措。鄭麗文期盼，還是希望能夠回到九二共識、反對台獨，既然賴清德都已經說不會宣布台獨，「那你只要下架台獨黨綱，回到九二共識，兩岸就馬上春暖花開，你就可以請習主席喝珍珠奶茶，而不是互相，不斷的升高軍事對峙的危險態勢。」鄭麗文喊話，為了台海的和平穩定，在這個亂世當中，我們一定要發揮我們最大的智慧，台灣2300萬同胞高度的不希望戰火燒到我們的海峽，我們都是愛好和平，「希望賴清德已經召開的國安會議，重新評估國際局勢，重新思考台灣的戰略，重新調整台灣要怎麼樣，才能夠有效的自我防衛，才能夠開創和平穩定的兩岸關係，這個也是考驗了我們領導人的智慧。」