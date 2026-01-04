2026「小寒」節氣是1月5日周一，象徵季冬正式展開，天氣轉冷但尚未到最寒時刻。小孟塔羅牌小孟老師表示，小寒時節可透過探梅賞花、食用溫補的臘八粥來調養身心、驅寒養氣；但也有多項禁忌需留意，包括避免過度運動、少上濕冷高山，喝過熱湯後不宜立刻外出。此外，民俗上認為「小寒天不要掃落葉」，因落葉又稱「寒葉」，象徵敗葉，恐有運勢受阻、做事不順的意涵。
1月5日小寒到！象徵冬季正式開始
小孟塔羅牌小孟老師指出，小寒是古人根據農曆二十四節氣中的第23個節氣所編列，同時也是冬季的第五個節氣，象徵季冬時節的正式開始。
「小寒」是冬至過後的15日，古人把這時候太陽運行到黃經285度來稱謂「小寒」，這時天氣開始轉寒，但是氣溫還未變成最為寒冷，所以稱作「小寒天」。
「小寒」節氣傳統習俗：探梅、吃臘八粥
「小寒」傳統習俗之一是探梅，這個時候臘梅已經盛開，紅梅綻放，可以挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷冬天裡，心情愉悅。
小寒節氣另一個重要習俗是吃臘八粥，臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效。
「小寒」注意4大禁忌！掃落葉恐衰整年
1、不宜過度運動：
小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要格外當心。
2、不宜去高山：
小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。
3、小寒喝過熱湯，不宜外出：
小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。
4、小寒天不要掃落葉：
小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。
資料來源：小孟塔羅牌小孟老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
小孟塔羅牌小孟老師指出，小寒是古人根據農曆二十四節氣中的第23個節氣所編列，同時也是冬季的第五個節氣，象徵季冬時節的正式開始。
「小寒」是冬至過後的15日，古人把這時候太陽運行到黃經285度來稱謂「小寒」，這時天氣開始轉寒，但是氣溫還未變成最為寒冷，所以稱作「小寒天」。
「小寒」傳統習俗之一是探梅，這個時候臘梅已經盛開，紅梅綻放，可以挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷冬天裡，心情愉悅。
小寒節氣另一個重要習俗是吃臘八粥，臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效。
「小寒」注意4大禁忌！掃落葉恐衰整年
1、不宜過度運動：
小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要格外當心。
2、不宜去高山：
小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。
3、小寒喝過熱湯，不宜外出：
小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。
4、小寒天不要掃落葉：
小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。
資料來源：小孟塔羅牌小孟老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。