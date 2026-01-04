我是廣告 請繼續往下閱讀

美國3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。不過從先前在委內瑞拉沿岸集結兵力、炸毀涉嫌毒品走私的船隻，美國此次行動其實已經準備數個月，更殺的馬杜洛措手不及。美國總統川普（Donald Trump）透露，馬杜洛當時差一點就躲進總統官邸內的安全密室，沒想到來不及把門關上，隨即被美軍抓獲。根據美聯社報導，數個月以來，美國持續在委內瑞拉沿岸外海集結兵力，並高調炸毀涉嫌從事毒品走私的船隻。與此同時，美國情報機構正仔細研究馬杜洛，掌握如飲食習慣等細微細節，特種部隊則在祕密排練強行將其罷免的計畫。參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）空軍上將在川普的記者會上表示，美軍部隊已針對演練動作排練了數月，掌握了關於馬杜洛的一切，包括他在特定時間的位置，甚至是其寵物的細節和他穿的衣服。數月的祕密規劃促成了3日晚間大膽的行動，當時川普總統下達了授權逮捕馬杜洛的命令。美國讓委內瑞拉首都卡拉卡斯陷入黑暗，滲透進馬杜洛的住所，並將他迅速運往美國，並計畫對他進行審判。這場代號為「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）的行動在夜色中展開，美軍部隊在該地區嚴陣以待，等待理想的氣象條件，以便為飛行員提供進入卡拉卡斯的清晰航線。為了等待雲層散去，美軍將行動推遲了四天，這也使得行動中直升機得以低空掠過海面進入委內瑞拉。川普稍早接受《福斯和朋友的周末》（Fox & Friends Weekend）節目訪問時，進一步透露當下情況，指出美軍人員還配備了「大型噴火器」，以備需要切開安全室的鋼牆來帶走馬杜洛夫婦，「他沒能關上那個空間。他當時正試圖進去，但被抓捕的速度太快了，導致他沒能進去。」據悉，計畫內容包括在總統府建築的複製品上進行演練。川普還提到美軍蓋了一棟與總統府一模一樣的房子，「所有細節都一樣，到處都是同樣的鋼材。」