58歲美魔女胡文英外貌保養得宜、身材惹火，加上言行尺度大，經常受邀上各大談話節目。胡文英昨（3）日在粉專分享一件糗事，她錄影時胸貼不慎外露，同場女星還以為胡文英故意走光，她也分享14秒現場影片，引起粉絲熱議。
錄影前發現胸貼露出 胡文英尷尬喊好糗
胡文英近日前往電視台錄節目《命運好好玩》，她發文表示，錄影前胸貼不小心從衣服邊邊跑出來，自己卻一直沒發現，直到別mic時，同場的何妤玟發現後才出言提醒，胡文英笑說：「超糗！她還說以為我故意的哈哈！幸好她即時發現。」
曝光的短片，可見胡文英穿一件銀白色的鏤空小禮服，疑似工作人員正幫她把露出的胸貼整理好，胡文英一臉尷尬地向身旁的何妤玟道謝，粉絲則留言稱讚她身材窈窕，也訝異她天氣冷還穿那麼少，要胡文英多加件衣服。
長期維持自律生活 胡文英：會適度進行醫美
胡文英過去多次在節目與受訪時分享保養之道，強調關鍵不在於昂貴產品，而是長期維持自律生活。胡文英表示，她的日常飲食以清淡為主，避免高油、高糖與重口味食物，並搭配規律作息與充足睡眠，讓身體與肌膚獲得充分修復，是她維持年輕狀態的重要基礎。
除了飲食與作息管理，胡文英也相當重視運動與日常保養習慣，她長期保持規律運動，透過快走、伸展等方式促進循環、維持體態；肌膚保養則以「清潔、保濕、防曬」為核心原則，步驟簡單卻確實。
此外，胡文英坦言會依個人需求適度進行醫美保養，但不追求過度改變，她認為保持年輕心態與情緒穩定，才是真正讓人由內而外散發魅力的關鍵。
美魔女胡文英臉書
