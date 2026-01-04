美國總統川普（Donald Trump）於昨（3）日無預警宣布，美軍已完成軍事行動，針對委內瑞拉首都卡拉卡斯等地進行大規模轟炸，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。隨著長年反美政權崩潰，委內瑞拉陷入「權力真空」的險境，各界開始高度關注即將於3月開打的第6屆世界棒球經典賽（WBC），這支拉丁美洲勁旅能否如期參賽。根據美媒《The Athletic》報導，續任委內瑞拉經典賽教頭的羅培茲（Omar Lopez）對於此次突發的政治行動表示：「我們不是壞人，我們只是想打球。」
「我們不是壞人」 委內瑞拉教頭政治低壓下發聲
在川普政府對委內瑞拉採取強硬軍事行動，並多次對其移民政策發出嚴厲指控的背景下，委內瑞拉代表隊在邁阿密的參賽氣氛變得極度沉重。現任休士頓太空人首席教練、同時也是委內瑞拉經典賽總教練的羅培茲（Omar Lopez）在接受《The Athletic》採訪時，試圖將重點拉回棒球，他說道：「我只想說，我們不是壞人，我們是高尚且謙卑的一群人。請讓我們快樂地打球，就這樣而已。」
委國代表隊投手教練、兩屆賽揚獎得主桑塔納（Johan Santana）也坦言，目前的局勢對球員與教練來說確實令人擔憂，「不只是為了棒球，這就是我們現在面臨的生活，希望未來幾周一切能安定下來，讓國人能安心來為我們加油。」
簽證與移民難題 大聯盟成為最後靠山
儘管大多數委內瑞拉國手與家屬長期居住在美國，並持有合法的大聯盟工作簽證，但仍有部分自由球員面臨簽證即將到期的窘境。在兩國關係高度緊張、川普政府撤銷委內瑞拉人「臨時保護身分」（TPS）的時刻，如何確保所有成員能合法且安全地在邁阿密出賽，成為球團行政部門最棘手的挑戰。
委內瑞拉代表隊助理總經理古茲曼（Andreina Salas Guzmán）坦承，移民與出入境流程確實是巨大的挑戰，目前正密切尋求大聯盟官方的協助與支持，期盼能重演去年委國少棒隊克服萬難入境參賽的成功案例。
經典賽有望成為重建象徵 「史上最強代表隊」拚尊嚴
儘管祖國陷入戰火與政變，棒球依然是委內瑞拉人的精神支柱。若能在新體制下順利出賽，這場經典賽將成為委國向世界展示「新起點」的象徵。為了守護國家尊嚴，委國有望組成以老將培瑞茲（Salvador Perez）為核心，搭配阿圖維（Jose Altuve）及超級巨星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的「奪冠級」陣容。
對於這群長期旅美的球星而言，雖然身處安全的美國土地，但祖國的劇變讓他們感同身受。他們期盼在混亂的國際局勢中，能透過球場上的表現為家鄉帶來一絲慰藉與希望。
消息來源：《The Athletic》
