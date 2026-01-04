UNIQLO是聞名國際的日本服飾品牌，不少人提到UNIQLO熱門產品，通常會聯想到羽絨外套、發熱衣等單品，但根據日媒《Diamond Online》表示，UNIQLO「機能後背包」（ファンクショナルバックパック）同樣熱銷，售價不超過新台幣1000元就能入手，外型低調有質感、空間大又實用度高，不只通勤族喜愛，就連商務人士也瘋搶的超高CP值背包。
不是羽絨外套、發熱衣！UNIQLO這款連日媒也推薦：CP值太高
根據日媒《Diamond Online》報導，UNIQLO在2024年夏季發布新品「機能後背包」（ファンクショナルバックパック），被認證是適合通勤又適合戶外活動的背包，超高CP值就連商務人士也喜愛。該款背包整體主打極簡風格，背包上沒有任何標誌或縫線，外型十分簡約俐落，展現極致的霧面質感，且不容易變形，實用度相當高。
UNIQLO「機能後背包」共分黑色與灰色兩款，每款售價4990日圓（約新台幣986元），新台幣不到千元，但功能多樣，屬於性價比超高的單品。背包內外空間寬廣，背包正面上、下各配置一個大型口袋，皆搭配拉鍊設計，使用時防止物品掉落，內部則有分隔口袋，可以放入行動電源、筆記本等隨身物品。而上方口袋內還有附繩環扣，可將鑰匙掛在上方，拿取變得十分便利。
肩膀救星來了！UNIQLO 35L機能後背包爆紅：背過回不去
除了外部設計備受好評以外，UNIQLO機能後背包內部收納空間採大開口設計，容量多達35升，裡頭還設計筆記型電腦隔層，最大可容納15吋筆記型電腦。報導表示，實測放入13吋筆電後，內部仍有許多空間可運用，且隔層緩衝性良好，達到保護筆電的功能。
根據UNIQLO官網表示，機能後背包肩帶和背部採用高緩衝透氣材質製成，背起來特別舒適，且配有胸帶可減輕重量，若有需要也可拆卸；背包頂部貼有防水膠帶，防止貴重物品受潮，表面亦具有防水塗層，可抵禦小雨，但強調該塗層並非永久性。
UNIQLO機能後背包好用嗎？真實評價曝光：唯一敗筆是它
雖然UNIQLO機能後背包功能性眾多，外表設計也是數一數二好看，但報導表示，唯一缺點在於主收納空間內僅有一個隔層，沒有其他收納小口袋，建議可以多設分隔口袋，讓使用者可以更方便整理隨身物品。
但小缺失不影響其評價，根據UNIQLO官網資料顯示，UNIQLO機能後背包擁有4.2顆星評價，多達403人給予評價，多數人皆熱讚「顏色很適合通勤使用，尺寸也剛好」、「這款背包非常耐用，即使裝了一台筆記型電腦，而且使用頻率很高，也依然很穩固」、「雖然我經常帶很多東西，但這款包背在背上並不覺得太重，也不會給我的身體造成太大負擔」。
UNIQLO「機能後背包」台灣有賣嗎？內行推2背包也實用
UNIQLO機能後背包，貨號為487808，經記者實際查詢，目前該款並未在台灣UNIQLO販售，但台灣UNIQLO有另一款「多口袋後背包」（貨號478321、481629），主打男女皆適用，目前特價990元，只到1月8日，收納袋部分比起機能後背包更多。
若是想選擇UNIQLO以外產品，根據日媒《Diamond Online》推薦，無印良品的「可減輕肩膀負擔撥水加工後背包」（肩の負担を軽くする 撥水 リュックサック）也廣受好評，售價僅3990日圓（約新台幣788元），台灣無印良品售價則是新台幣990元，尺寸恰到好處，且低調又有質感，不論外出旅遊或通勤都十分適合，推薦給近期有想要購入新包的民眾參考！
資料來源：日本UNIQLO、Diamond Online、台灣UNIQLO、MUJI無印良品官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日媒《Diamond Online》報導，UNIQLO在2024年夏季發布新品「機能後背包」（ファンクショナルバックパック），被認證是適合通勤又適合戶外活動的背包，超高CP值就連商務人士也喜愛。該款背包整體主打極簡風格，背包上沒有任何標誌或縫線，外型十分簡約俐落，展現極致的霧面質感，且不容易變形，實用度相當高。
肩膀救星來了！UNIQLO 35L機能後背包爆紅：背過回不去
除了外部設計備受好評以外，UNIQLO機能後背包內部收納空間採大開口設計，容量多達35升，裡頭還設計筆記型電腦隔層，最大可容納15吋筆記型電腦。報導表示，實測放入13吋筆電後，內部仍有許多空間可運用，且隔層緩衝性良好，達到保護筆電的功能。
根據UNIQLO官網表示，機能後背包肩帶和背部採用高緩衝透氣材質製成，背起來特別舒適，且配有胸帶可減輕重量，若有需要也可拆卸；背包頂部貼有防水膠帶，防止貴重物品受潮，表面亦具有防水塗層，可抵禦小雨，但強調該塗層並非永久性。
雖然UNIQLO機能後背包功能性眾多，外表設計也是數一數二好看，但報導表示，唯一缺點在於主收納空間內僅有一個隔層，沒有其他收納小口袋，建議可以多設分隔口袋，讓使用者可以更方便整理隨身物品。
但小缺失不影響其評價，根據UNIQLO官網資料顯示，UNIQLO機能後背包擁有4.2顆星評價，多達403人給予評價，多數人皆熱讚「顏色很適合通勤使用，尺寸也剛好」、「這款背包非常耐用，即使裝了一台筆記型電腦，而且使用頻率很高，也依然很穩固」、「雖然我經常帶很多東西，但這款包背在背上並不覺得太重，也不會給我的身體造成太大負擔」。
UNIQLO機能後背包，貨號為487808，經記者實際查詢，目前該款並未在台灣UNIQLO販售，但台灣UNIQLO有另一款「多口袋後背包」（貨號478321、481629），主打男女皆適用，目前特價990元，只到1月8日，收納袋部分比起機能後背包更多。