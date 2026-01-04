我是廣告 請繼續往下閱讀

不是羽絨外套、發熱衣！UNIQLO這款連日媒也推薦：CP值太高

UNIQLO在2024年夏季發布新品「機能後背包」（ファンクショナルバックパック），被認證是適合通勤又適合戶外活動的背包，超高CP值就連商務人士也喜愛。

▲UNIQLO機能後背包好評居多，被認證是適合通勤又適合戶外活動的背包，超高CP值就連商務人士也喜愛。（圖／日本UNIQLO官網）

每款售價4990日圓（約新台幣986元），新台幣不到千元，但功能多樣，屬於性價比超高的單品。

肩膀救星來了！UNIQLO 35L機能後背包爆紅：背過回不去

收納空間採大開口設計，容量多達35升，裡頭還設計筆記型電腦隔層，最大可容納15吋筆記型電腦。

▲UNIQLO「機能後背包」背包正面上、下各配置一個大型口袋，皆搭配拉鍊設計，使用時防止物品掉落，而上方口袋內還有附繩環扣。（圖／日本UNIQLO官網）

UNIQLO機能後背包好用嗎？真實評價曝光：唯一敗筆是它

唯一缺點在於主收納空間內僅有一個隔層，沒有其他收納小口袋，建議可以多設分隔口袋，讓使用者可以更方便整理隨身物品。

UNIQLO機能後背包擁有4.2顆星評價，多達403人給予評價

▲UNIQLO機能後背包評價高達4.2顆星評價，總計403人給予正面評價。（圖／日本UNIQLO官網）（圖／日本UNIQLO官網）

UNIQLO「機能後背包」台灣有賣嗎？內行推2背包也實用

經記者實際查詢，目前該款並未在台灣UNIQLO販售，

台灣UNIQLO有另一款「多口袋後背包」（貨號478321、481629），主打男女皆適用，目前特價990元，只到1月8日

▲UNIQLO機能後背包雖然並未在台灣開賣，但有另一款「多口袋後背包」（左圖）同樣備受好評；此外，無印良品「可減輕肩膀負擔撥水加工後背包」（右圖）也受到日媒推薦。（圖／台灣UNIQLO官網、無印良品官網）

無印良品的「可減輕肩膀負擔撥水加工後背包」（肩の負担を軽くする 撥水 リュックサック）也廣受好評，售價僅3990日圓（約新台幣788元），台灣無印良品售價則是新台幣990元