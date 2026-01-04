我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨嘉義縣初選今（4）日進行政見說明會，邀請立委蔡易餘與議員黃榮利闡述對地方願景，在第一階段政見申論之際，蔡易餘先禮後兵祝福對手72歲生日快樂，但黃榮利不領情冷回，灌水習慣了，連地方建設經費、補助都可以灌水，現在連他的年紀都要灌水，強調自己身體狀況比40、50歲的人都還要健康，尤其健檢報告沒紅字，意有所指稱「控制體重能力非常好」。蔡易餘今日先禮後兵，祝福對手72歲生日快樂，但事後也強調自己18歲就加入民進黨，一路以來每次選舉就是支持民進黨候選人，質疑幫黃榮利助選的人，過去有被民進黨開除黨籍的、背叛民進黨的，「你要怎麼領導民進黨打贏選舉？」蔡易餘強調自己才有辦法團結民進黨，反觀黃榮利分裂嘉義不利於未來整合，「翁章梁證明給大家看黃金十年，嘉義黃金十年讓我來準備」。對於祝福黃榮利不領情，稱對方灌水習慣了，連地方建設經費、補助都可以灌水，現在連他的年紀都要灌水，強調自己身體狀況比40、50歲的人都還要健康，尤其健檢報告沒紅字，似乎意有所指稱「我控制體重能力非常好」。至於對手質疑對民進黨忠誠，黃榮利表示，自己一路以來追隨賴清德態度沒變，從去初選至今幫忙到現在，「不用懷疑我的政黨傾向！」