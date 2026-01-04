我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨嘉義縣初選今（4）日進行政見說明會，邀請立委蔡易餘與議員黃榮利闡述對地方願景，在第一階段政見申論之際，蔡易餘先禮後兵祝福對手72歲生日快樂，但黃榮利不領情冷回，灌水習慣了，連地方建設經費、補助都可以灌水，現在連他的年紀都要灌水，強調自己身體狀況比40、50歲的人都還要健康；對此，蔡易餘反擊，黃榮利的許多質疑，都是用藍白的說法。針對黃榮利對自己的生日祝福、連帶政績回嗆「灌水」，蔡易餘在受訪中表示，「基本上他剛剛說灌水我是滿頭問號，因為他是43年次，所以我並沒有灌水，這是正確的數字。」蔡易餘強調，「我這十年來替嘉義爭取的預算，就如同我剛剛表列的，事實上都是有去很仔細的去對，那些預算是我實際、很扎實的有爭取到的，如果不是我爭取的這個，我們就沒有把它列進去。」蔡易餘開嗆，黃榮利在政見發表會上提出的很多質疑，都很不專業，並且還是用藍白在用的問題反問他，這樣很不好，例如面對災害時如何加速復電的方案，是台電的董事長提出來的，結果黃卻說這是外行的說法，「 台電的董事長是不會外行的，所以我是覺得他不可以都只片面看藍白的資訊，然後把藍白的資訊拿來反質疑我，這會讓我覺得有一點無奈」。針對黃榮利提及， 2023年的時候賴清德曾經告訴黃要選嘉義縣長，然而這樣的說法又被民進黨反駁，今天再次對於「禮讓」表示不滿一事，蔡易餘表示，「黃議員他跟賴總統有怎樣的原因，讓他退選這個我實在是不知道，而且我也覺得我也不用去知道，因為我非常的努力，在爭取這一次的嘉義縣長」。