沒辦法團結嘉義？黃榮利：蔡易餘在畫隔離線

民進黨嘉義縣初選今（4）日進行政見說明會，邀請立委蔡易餘與議員黃榮利闡述對地方願景，蔡易餘在第二階段突然秀出黨證，直指黃榮利的助選團隊中，有曾拒絕黨內初選結果、甚至背離民進黨的人士，並當場高舉黨證強調「只有我能團結嘉義」，場內火藥味十足。蔡易餘在第二階段政見申論時，突然掏出黨政表示，他從18歲就加入民進黨，一路以來支持民進黨，「但是我反而想請教黃議員，現在在幫你助選的人，有曾經拒絕初選、自己投入選舉被開除黨籍的，也有曾經是背叛了民進黨的人，現在這些人在今年的五合一，還是要投入選舉，既然這些人也都要投入選舉，那如果你現在被民進黨提名為嘉義縣長，要怎麼領導我們民進黨，來打贏今年的五合一選舉呢？」蔡易餘強調，「基本上只有我才有辦法，因為我可以團結民進黨，我不會用很多什麼派系來分裂嘉義，你（黃榮利）現在每一句在分裂嘉義的話，就是不利於未來，年底民進黨的團結、整合。」針對蔡易餘的質疑，黃榮利在會後受訪時表示，他不知道蔡易餘秀出黨證是什麼意思，因為自己是民進黨黨員30幾年了，一路追隨民進黨，沒有變過。黃榮利痛批，蔡易餘縣長都還沒當上，就在畫隔離線、竹圍牆，「我認為非常的不好，未來我能夠當上縣長，當然也是廣納人才，一定要是包容，讓更多人來參與民進黨的一個團隊，這樣才能壯大嘉義縣」。