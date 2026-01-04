我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大會捐出所有比賽用球給中部相關學校，培育更多好手在羽球界發光發熱。（圖／記者金武鳳攝，2025.1.4)

▲群岳總經理江文岳表示，這場被視為全國分齡羽球年度重要賽事，去年累計逾3萬組參賽，今年希望能超越。（圖／記者金武鳳攝，2025.1.4)

「2026 YONEX 群 岳盃全國羽球錦標賽—元旦場（台中站）」，今（4）日在中興大學體育館舉行開幕式，有近千組不同年齡層選手齊聚競技。群岳總經理江文岳表示，這場被視為全國分齡羽球年度重要賽事，去年累計逾3萬組參賽，今年希望能超越，大會並將捐出所有比賽用球給相關學校，以培育更多好手在羽球界發光發熱。開幕式產官學界貴賓出席，包括台中市羽委會主委謝震頴、台中市全人家長協會理事長廖進隆、中華希望羽協理事長陳鵬元，以及優乃克代表王邱俊堯等，展現對青少年羽球發展的期待。江文岳自己曾是台中市羽球代表隊，熱愛羽球運動。他說，群岳盃從十多年前，僅一年舉辦兩場的小規模賽事，發展至今每年舉辦高達數十場，成為青少年及社會組選手展現訓練成果的最佳舞台。過去的一年中，YONEX群岳盃巡迴足跡踏遍台北、新竹、台南、高雄、以及最核心重要的台中站，年度累計參賽組數突破3萬組。江文岳表示，群岳盃每年會舉辦這麼多場賽事，主要是羽球已成許多人喜愛的運動，此外，主辦單位延續「以賽代訓」的核心精神，可以增加樂趣也可以增進技能，奧運羽球雙打冠軍王齊麟也曾參加過群岳盃比賽。為了鼓勵這項活動，大會規劃公益回饋行動，賽事用球於賽後全數贈送給參賽學校，轉化為校內體育課程與羽球社團的實質資源外，每年還送出8千筒羽球給偏鄉學校，希望讓更多人參與羽球運動，培育更多優秀好手。台中市政府給予高度肯定，認為民間專業團隊推動的大型賽事，能有效連結城市運動能量與校園教育發展，讓資源真正留在基層，共同打造具備健康活力與國際競爭力的運動城，十分值得鼓勵！