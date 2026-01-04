我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動突擊，轟炸委內瑞拉首都卡拉卡斯，逮獲被美通緝的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判，也讓先前曾稱美國人不敢打委內瑞拉，因為委有中、俄先進武器支援的清中名嘴們臉上無光。一段親中名嘴賴岳謙過去讚譽馬杜洛用華為手機防美國竊聽的政論片段今日瞬間爆紅，立刻引來大量吐槽，「聽不到？那就直接帶回去問吧」。親中名嘴賴岳謙的舊影片今日被挖出，賴岳謙於2023年在中天新聞全球大視野節目中曾不斷吹捧中國華為手機，更稱馬杜洛告訴大家一件重要的事，就是使用華為手機美國無法竊聽，美國拿他沒辦法，就指控華為影響國家安全，「就是因為用華為，美國聽不到，就保護了你自己的國家安全」。賴岳謙還呼籲各國領導人仿效馬杜洛，改用華為手機保護國家安全，這一片段被中國官媒環球時報以及海峽導報等統戰型媒體大量製作成短影音轉發。相關影片今日引發話題，在台灣佛克斯臉書粉專的相關貼文下，有許多網友吐槽，「聽不到？那就直接帶回去問吧」、「用華為人就被帶走了啦」、「會信的賴岳謙的人真的是智商堪慮」；這段影片在中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）也被轉發，亦有中國民眾湧入留言朝聖，諷刺意味十足，「事實證明，內鬼比竊聽好用」、「下輩子還是用蘋果吧，至少不卡」。在川普正式逮捕馬杜洛後，親中名嘴們在節目的訪談一一被打臉，前台北縣長周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，強調中國提供的雷達與先進武器絕對足以制止美軍，能偵測並反制美軍F35戰機，以此驗證中國軍武實力，甚至公開譏諷川普「去試試看嘛」，如今不僅被美轟炸，馬杜洛也被抓走。謝寒冰同樣曾在中天政論節目上鐵口直斷稱「美國不敢打委內瑞拉」，當時他稱美國現在經濟狀況並不好，國內很多問題需要解決，相關發言片段也被網友挖出來，遭諷「這種程度的名嘴，分析國際局勢100%完全錯誤，完全相反，還繼續相信這種媒體的，醒醒吧阿鬼」。