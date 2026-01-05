我是廣告 請繼續往下閱讀

1月5日下午4時24分節氣來到「小寒」，天氣寒冷，大冷還未到達極點，所以稱為「小寒」。「小寒不寒寒大寒」，命理專家楊登嵙表示，如果這一年的小寒不是很冷，就往往預示大寒會冷。小寒大寒寒得透，來年春天天暖和，此句諺語代表如果接下來的小寒與大寒都十分寒冷，表示氣候正常，那來年的春天就會格外暖和跟舒適。小寒大冷人馬安，意思是小寒如果寒冷，那人畜就會平安，不易受到天災和瘟疫的影響，因為該冷的節氣不冷、該熱的節氣不熱，就代表氣候異常。命理專家楊登嵙表示，《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。命理專家楊登嵙指出，《黃帝內經》上說寒冷冬天的養生首重「去寒就溫」，如何做到「去寒就溫」防體寒、維護身心健康呢？以去寒就溫養腎養元氣為主。“寒為陰邪，易傷陽氣”，人體陽氣源於腎，數九寒冬，禦寒保暖，首當養腎。另外，天氣寒涼，容易導致腸胃功能紊亂，所以小寒養生要注重養腎、保胃。小寒飲食原則是「健脾胃、養肺腎。」養生原則是斂藏精氣，固本扶元，以防寒補腎為主，進補食物可選擇栗子、大棗、桂圓肉、淮山、蓮子、枸杞等。但體質偏熱、偏實及容易上火者，則要注意涼熱的合理搭配。冬天宜養腎陽，可食入腎鹹味食物，如海帶、紫菜和海蜇等，但不宜過多，否則腎水更寒而擾心陽。腎主水，宜吃溫熱及黑色食物，如羊肉等溫腎壯陽、熱量高的肉類，而黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，均有補腎益腎作用。命理專家楊登嵙提到，冬季的養生重點是「藏」，要將熱量、能量儲存藏在體內。寒冷時刻，在起居上一定要多注意保暖，尤其有關節痛、頸椎病或心腦血管疾病的人，這時候很容易發病，對肩頸、手腳等常受涼部位要加倍呵護。「冬應腎而養藏」，腎主冬，冬萬物閉藏，作息宜早睡晚起，待日光出現再起，若反道而行會傷腎氣。小寒時期早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養身體的陰氣，使身體內的陰陽平衡滋養臟腑，增加身體的強壯程度。寒冷低溫天氣裡，為避風寒，應適當早睡、晚起。命理專家楊登嵙說，「冬天動一動，少鬧一場病，冬天懶一懶，多喝藥一碗」，這說明不少人因為冬天天冷，就不願運動，其實冬天運動對身體有益，有助於增加免疫力，能夠預防感冒、肺炎、支氣管炎等疾病。但晨起運動要避免邪寒入侵，惡劣天候時不要到室外練身。身體血液冷了就容易停滯生病，所謂「血遇寒則凝」，因此多運動，可以排毒又保健，戶外活動還能兼具吸收大自然的能量與天地氣場。冬季大自然處於「陰盛陽衰」狀態，而人應乎自然也不例外。冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。曬太陽獲正能量：小寒養生，曬太陽，是天然溫補良方，頭部保暖好，身體自然充滿正能量，運勢也就旺。