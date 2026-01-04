我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選民調將在1月12日至17日進行，林俊憲與陳亭妃兩組人馬已進入最後決戰。根據《鋒燦傳媒》昨（3）日公布民調，若國民黨推派立委謝龍介參選，陳亭妃以56.2%支持度，大幅輾壓謝龍介的23.7%，兩人差距約33個百分點；林俊憲則以50.6%同樣勝過謝龍介的31.4%，不過其差距尚不足20個百分點。民進黨台南市長初選由立委陳亭妃、林俊憲競逐。根據民進黨規劃，初選政見會已於去年12月27日登場，1月12日至1月17日執行黨內初選民調，預計1月21日中執會公告提名名單。根據《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行的第3波「2026年台南市長初選民調」結果，若國民黨推派立法委員謝龍介參選，陳亭妃原已過半的支持度再攀升至56.2%，大幅輾壓謝龍介的23.7%，兩人差距約33個百分點；林俊憲則以50.6%同樣勝過謝龍介的31.4%，不過其差距尚不足20個百分點。在交叉分析方面，儘管林俊憲近期主打「黨內互打」來號召「正綠軍」歸隊，但泛綠選民在對比題型中，對於林俊憲（80.6%）及陳亭妃（76.0%）的支持度尚緊咬誤差範圍，卻導致林俊憲在中間選民的支持度（16.7%）大幅流失，陳亭妃的支持度（36.2%）則明顯提升，也許驗證「對立牌」或能鞏固深綠支持者，卻未能廣泛贏得實際選舉所需的各方支持。就在陳亭妃寫下8連勝的罕見民調紀錄後，初選結果是否一致，有待驗證。《鋒燦傳媒》公布的第3波「2026年台南市長初選民意調查」係委託循證民調有限公司執行，採家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2025年12月29日至30日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1204，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，最後依性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。