桃園璞園領航猿今（4）日遠征中國泉州，在東亞超級聯賽（EASL）小組賽客場再度對陣澳門黑熊（Macau Black Bears）。領航猿憑藉洋將伯朗（Alec Brown）狂飆35分與團隊流暢傳導，最終以95：83擊敗對手，小組賽戰績提升至4勝1敗，不僅穩居分組晉級決賽的有利位置，更因對戰淨勝分優勢，實質上已宣告提前晉級最終六強。賽後總教練卡米諾斯談到盧峻翔，直言自己會關注他在世界盃資格賽的表現，同時希望他在對中國的海峽大戰中照原有的風格打球。此役澳門黑熊主動變陣，首節進攻火力旺盛，領航猿盧峻翔則以單節9分還以顏色。上半場領航猿雖受罰球命中率不佳影響，僅以41：36微幅領先。易籃後，黑熊隊一度打出9:0攻勢超前比分，但領航猿伯朗及時挺身而出，單節轟下16分穩住局勢。末節領航猿加強防守，配合小將陳將双單節送出 6 次助攻的高效率穿針引線，成功將領先擴大至15分，最終順利收下第 4 勝。賽後記者提問，針對接下來中華隊即將面對中國隊的關鍵賽事，身為領航猿一哥的盧峻翔該如何做得更好？總教練卡米諾斯展現對子弟兵的全力支持：「峻翔是我們的球員，他在打世界盃資格賽時我們一定會密切關注。」卡米諾斯給出具體建議：「我希望他繼續照一樣的方式打球。這兩年他進步最明顯的地方在於不怕處理球、勇於出手。雖然有些球的選擇可以更好，但只要維持同樣的心態去處理球，他就能展現出強大的領袖氣質。」談到目前EASL的排名狀態，卡米諾斯表示會特別關注琉球黃金國王的戰績。領航猿目前對琉球握有14分的淨勝分優勢，目標是打完琉球後能直接晉級決賽（六強賽）。盧峻翔賽後也強調，儘管贏球過程不輕鬆，但團隊展現了耐心與防守強度，「我們球員就是專注好自己，吸取上屆東超失敗的經驗，保持好團隊繼續努力。」