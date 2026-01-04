我是廣告 請繼續往下閱讀

▲委內瑞拉民眾聚集在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，慶祝美國在委內瑞拉逮捕總統馬杜洛的軍事行動。（圖／美聯社／達志影像）

美軍3日對委內瑞拉發動突襲軍事行動，逮捕才剛與中國特使會面的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），將兩人帶上軍艦押送至美國，準備關押至紐約布魯克林大都會拘留中心。聽聞馬杜洛被捕消息，全球委內瑞拉民眾歡欣鼓舞，紛紛上街慶祝這一歷史時刻。根據美聯社報導，週六在南佛羅里達，狂歡的人們高喊著「自由」，肩上披著委內瑞拉國旗，慶祝美軍展開行動逮捕馬杜洛，這是一個他們渴望已久、且令人震驚的結果，但同時，也讓他們對這個動盪祖國的未來感到好奇與觀望。對於部分委內瑞拉移民來說，這次軍事行動是美國數月來持續施壓的高峰，讓他們在經歷多年與家人分離後，重聚的夢想終於接近現實。許多委內瑞拉移民聚集在邁阿密郊區多拉（Doral）舉行集會。這裡也是美國總統川普的高爾夫度假村的所在地，當地約有一半人口具有委內瑞拉血統。1997 年來到美國的阿里埃塔（Alejandra Arrieta）說道。「有恐懼，也有興奮。我們已經等這一天等了這麼多年，我們都需要自由」；另一委內瑞拉移民努涅斯（David Nuñez）表示，他六年前因政治活動在委內瑞拉遭受迫害而逃往美國，從那以後就再也沒見過 8 歲和 17 歲的女兒，他對此相當雀躍，「最重要的是，我們很快就能和家人在一起了，至少對我來說，我已經六年沒見到女兒了，所以感觸很深。我哭了很久，但我真的很開心，因為我知道我很快就能回到委內瑞拉。」川普週六表示，美國政府將暫時接管該國事務，且事實上已經在進行中，強調美國希望為委內瑞拉人民帶來和平、自由與正義，這也包括許多目前居住在美國、並期盼返回母國的委內瑞拉人；川普也強調要提振委內瑞拉一蹶不振的石油產業，將讓美國規模龐大的石油公司進入委內瑞拉，修復當地石油基礎建設，創造收入。在川普針對美國在委內瑞拉的軍事行動舉行記者會後，聚集在多拉餐廳外的委內瑞拉人載歌載舞、揮舞國旗，甚至有打擊樂手也隨著歌唱的人群打鼓助興。不僅在美國，全球的委內歲拉移民聽聞馬杜洛被捕都感到相當振奮，在阿根廷的布宜諾斯艾利斯，也有大批委內瑞拉人舉著國旗唱歌慶祝；在哥倫比亞首都波哥大，同樣有許多民眾舉著委內瑞拉國旗鳴笛歡騰，慶祝馬杜洛垮台；在哥倫比亞首都波哥大、智利、波多黎各、澳洲雪梨，許多委內瑞拉移民都站了出來慶祝象徵國家自由的時刻。