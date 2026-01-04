我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北富邦勇士洋將古德溫（Archie Goodwin）今（4）日火力全開，狂飆8記三分球、砍下51分，正式刷新由林書豪與辛巴共同保持的50分紀錄，成為PLG單場最高得分保持人。曾與林書豪在籃網當過隊友的古德溫，賽後聽聞破他紀錄，難得露出笑容幽默表示：「我會告訴林書豪的！」古德溫今日手感發燙，全場狂轟51分，率領勇士以126：105大勝洋基工程。談到這場51分的神蹟，古德溫表示這與他2024年在CBA江蘇龍肯帝亞隊攻下53分的那場球賽感覺很像，而當時的表現也確實提升了他的心理素質，「不過對我來說，一場勝利遠比個人紀錄重要，我只是保有自信並繳出最好的表現。」值得一提的是，被問到刷新林書豪的50分紀錄時，古德溫臉上難得露出笑容說道：「我會告訴林書豪的。」兩人其實在NBA布魯克林籃網時期當過隊友，也因此與對方結緣。對於古德溫在大幅領先下仍留在場上，主帥吳永仁特別澄清「並非刻意刷紀錄」。他解釋，第3節一度領先20分，但換人後被對手追到僅剩12分差，為了穩住戰績，才決定將手感發燙的古德溫留在場上：「我們也沒有刻意，都是自然而然發生的。」此外吳永仁也特別肯定曾祥鈞的表現，在狀元莫巴耶因傷缺陣下，曾祥鈞扛起禁區重任，繳出11分、12籃板的「雙十」數據。吳永仁滿意地表示：「在少了莫巴耶的情況下，我們3個大個其實扛的非常辛苦，尤其庫薩斯有200多公分，那祥鈞也做了非常好的示範，不只得11分還抓了全隊最高的12籃板，所有球員都照著球隊希望做的事情，連續兩場都31個助攻，這代表球隊正往對的方向走。」此外，莫巴耶此役是勇士全隊唯一DNP的球員，對此主帥吳永仁解釋：「昨天打完比賽莫巴耶才告訴我大腿內側有點不適，明天會去醫院看一下狀況。」富邦勇士收下這場二連勝後，不僅讓戰績回到5成勝率，古德溫的破紀錄表現更為球隊注入一劑強心針，準備在週二迎戰至今仍未嚐過敗績的桃園領航猿。反觀洋基工程雖然在首節一度領先，但最終仍難擋古德溫的神級演出，無奈淪為紀錄之夜的背景板，隊史首勝還是要再等等。