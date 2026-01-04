我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電股價2日創歷史新高1585元，外資研究機構Aletheia最新把台積電目標價由2100元上修到2400元，等於隱含約51%的上漲空間；同時也把台積電ADR目標價從450美元調升至500美元，較2日收盤水準高出約56%。Aletheia在報告中點名，雲端服務供應商加速自研ASIC、超微市占提升以及輝達需求擴張，都高度仰賴台積電的晶圓代工供給，因此台積電為因應需求正加快擴產腳步，預期至2028年先進晶圓產能可望翻倍。在成長性預估上，Aletheia看好台積電在產能擴張、產品組合擴大、產能利用率提升與價格上漲等因素帶動下，中期營收年增率可望維持約30%水準，並預期至2027年營收可望增加逾一倍、獲利成長幅度更大。至於資本支出，Aletheia估算，台積電2026年可能落在450億至500億美元，2027年進一步上看600億至650億美元。