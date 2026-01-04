我是廣告 請繼續往下閱讀

群聯近期再度出現「自己人加碼」訊號，執行長潘健成在去年12月，透過其掌控的承鑠投資買進自家股票40張，加碼估計超過4000萬元。群聯2日股價小跌0.34%，收在1445元。AI需求放大，帶動雲端服務業者對NAND需求，外界看好群聯有望吃到AI推論成長的紅利。潘健成去年法說會時就表示，今年DRAM會缺貨，而NAND甚至會比DRAM嚴重。群聯產品線持續推進，包括PCIe Gen5控制晶片、企業級SSD及嵌入式儲存等，並同步布局次世代高速介面控制晶片。有法人表示，這一波NAND供不應求的時間可能比市場原先想像更長，群聯2026年營收年增幅有機會超過三成。群聯去年12月30日公布11月自結獲利達16.88億元，每股盈餘7.9元，年增達645.28%。