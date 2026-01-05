我是廣告 請繼續往下閱讀

▲去年831洋將大限前加入球隊的獅帝芬，由於在去年短期的出賽成績上相當不錯。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

▲同樣在去年表現不錯的洋投飛力獅，目前在續約討論上卡關。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.11）

▲梅賽斯是去年統一獅拿到上半季冠軍的功臣，不過季中轉戰韓職英雄隊後表現並不出色，球季後未能獲得續約。（圖／記者林子翔攝）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

進入到1月，中華職棒各隊開始備戰新球季，將先進行的是以年輕球員為主，奠定整年球季體能基礎的「重訓營」。除此之外，各隊新球季的洋將陣容也逐漸底定，中信兄弟、富邦悍將、味全龍3支球隊，基本上已確定新球季的4名洋將；台鋼雄鷹、樂天桃猿2支球隊，也差不多確定了3位洋將名單。統一獅步調較慢，有機會在這周加速，包括去年效力的獅帝芬(Jackson Stephens)在內，一口氣確認2名洋投簽約。統一獅去年能奪下上半季冠軍，並且打進季後賽，而且是在少了本土王牌古林睿煬的狀態下，4洋投風火輪的調度安排功不可沒。除了需要教練團的有效利用賽程與一、二軍升降空檔外，去年的布雷克(Brock Dykxhoorn)、飛力獅(Felix Pena)、梅賽斯(C.C. Mercedes)跟蒙德茲(Yohander Mendez)實力平均，也才有這樣的效應與狀態可供統一獅運用。新球季，統一獅一樣希望能夠以平均的4洋投陣容應戰，但實際已完成簽約的洋投僅有布雷克1人，本季簽約效率偏慢。去年831洋將大限前加入球隊的獅帝芬，由於在去年短期的出賽成績上相當不錯，是統一獅今年季後優先討論續約的洋投。不過統一獅與獅帝芬在12月中上旬時雙方就已有簽約共識，但卻遲遲無法簽字，甚至拖過年後都還沒完成合約，據了解是在合約細節上有許多需要討論，像是在激勵獎金的部份雙方磋商許久。不過密切討論後，獅帝芬與統一獅有高機率可以在近期完成合約簽字，這也讓統一獅至少在新球季能夠有1個資歷與成績都不錯的1號洋投可供倚靠。同樣在去年表現不錯的洋投飛力獅，目前在續約討論上卡關。統一獅與飛力獅預期的薪資待遇雙方有落差，原因在於飛力獅去年投出並列全隊最多的10勝，以及全隊最佳的127.1局及1.91防禦率，實質是統一獅上季最仰賴的王牌洋投，但去年飛力獅的薪資條件則大概是3、4號洋投水準，在去年繳出王牌投手的成績下，飛力獅與其經紀人新球季對於薪資有期待。但統一獅新球季的洋將預算預期將以獅帝芬掛頭牌，能否與飛力獅取得共識尚需一段時間討論。即便與飛力獅討論合約卡關，但統一獅仍透過不同管道尋覓新洋投人才，據了解，其已與1位新洋投達成共識，有機會在本周完成合約簽約。此位新洋投是統一獅所喜愛尋找的洋將類型，過往曾有韓職經歷之外，去年在3A表現的也不錯。雖然過往在韓職表現並不突出，不過該洋投年紀尚輕，除了三振率不錯之外，仍有許多成長與發揮空間，這些是統一獅瞄準這位新洋將的主要原因。若該位新洋將順利加入統一獅，也可以與布雷克相互切磋，瞭解亞洲職棒的生存之道。去年大肆補強未能進入季後賽，對於新球季，味全龍在洋投陣容做了不同的想法與補強。除了續簽原本就在球隊表現穩定的鋼龍(Drew Gagnon)跟伍鐸(Bryan Woodall)，再簽下去年效力統一獅，季中轉戰韓職英雄隊的左投梅賽斯(C.C Mercedes)及新洋投John Gant；另外也持續與去年效力樂天桃猿的左投魔神樂(Marcelo Martinez)洽談合約中，希望讓去年本來表現不錯的洋投戰力更加提升，並補強徐若熙轉戰日職軟銀鷹之後的離隊先發局數空缺。梅賽斯是去年統一獅拿到上半季冠軍的功臣，不過季中轉戰韓職英雄隊後表現並不出色，球季後未能獲得續約。成為自由球員的梅賽斯，是統一獅考慮簽回的洋投，但味全龍新球季瞄準補強具有吃局數能力的左投先發，積極接觸後順利網羅梅賽斯；另外味全龍也在樂天桃猿執行魔神樂的合約附帶條款，放棄優先議約權狀態中開始接觸魔神樂，球界傳言味全龍是爭取魔神樂的領跑者，若能順利拿到魔神樂，新球季味全龍的前3號洋投戰力將很可觀。味全龍的前4名洋將洋將規劃皆以穩定性作為覓才出發點，味全龍第5號洋將人選，則是有大聯盟與日職經驗的John Gant，雙方已完成合約簽字。以第5號洋將人選來說，John Gant是可以冒險的賭注，雖然傷病史豐富且控球不太穩定，但去年在獨立聯盟狀態並不差，曾經一度是中職其他球隊的瞄準目標。不過當時John Gant對中職並沒有興趣，婉拒了其他中職球隊的詢問，新球季John Gant在比較合約條件之後，終於決定來到中職並加盟味全龍。整理目前各隊簽約的洋將名單，大多都還有1至2名的補強空間，對於各隊而言，現在不需急著確定最終洋將人選，會等到韓職完成洋投簽約名單、大聯盟對具有先發能力的投手開出春訓邀請合約之後，再進行觀察名單內的洋投合約洽談。據了解，目前有意願且曾與台灣球隊接洽的投手，包括曾在大聯盟表現不錯的右投手Aaron Sanchez、具有韓職資歷的左投Ricardo Sanchez與Wes Benjamin等人，就看接下來的簽約發展進度，以及各隊對於洋投的喜好去做調整。