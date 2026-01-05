45歲女星小嫻近年深耕恆春，重返校園並挑戰擔任音樂劇導演、女主角。演出前夕卻接獲噩耗，母親病危離世，她在加護病房與媽媽完成最後道別後，忍痛趕回劇場扛起導演、編劇與主演的重任，最後順利完成演出。小嫻昨（4）日深夜發文，感謝團隊的支持，坦言自己雖與悲傷同行，但還是想把演出獻給天上的母親，也希望把力量傳遞給正在面臨傷痛的人。
小嫻舞台劇登場前 接到媽媽病危通知
小嫻昨晚在臉書發文，公開母親過世的噩耗，「在我挑戰音樂劇導演兼女主角的演出前，我面臨了舞台生涯最艱難的功課，不管有多衝擊，多悲傷。還是要打起精神堅持下去，全力完成！」
她說自己上週期末考與舞台劇演出前，接到父親的來電，「短短幾天內，我經歷了從焦急趕回醫院、在加護病房與媽媽做最後道別，到忍著悲傷上台完成《唱吧！唱吧！恆春女子》的演出。」
小嫻趕回雲林見媽媽最後一面：謝謝妳把我生下來
小嫻雖然表面看起來沒事，但心情卻是跌宕起伏，她也謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分鐘，讓媽媽多維持一天的生命跡象，她才有機會跟媽媽好好道別：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」
小嫻奔喪完立刻投入舞台劇：獻給天上的媽媽
結束媽媽的告別式後，小嫻當天馬上從雲林開車南下，到恆春文化中心劇場館進行舞台劇準備工作，這是她第一次挑戰音樂劇導演、共同編劇、女主角，不想辜負大家的付出和期待，所以最後仍是忍著巨大的悲痛完成表演，她自己也覺得很不容易。
最後，小嫻在文末也對媽媽喊話：「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！這場演出獻給天上的媽媽，也獻給所有正在經歷、或曾經歷過失去的你們。我們都不孤單。」
資料來源：小嫻臉書
