美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，震驚全球，也掀起擔憂中國是否會如法炮製對付台灣。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，這種擔憂是多餘的，因為台灣與委內瑞拉不同，防衛體系、武器裝備與作戰概念，核心來源正是美國，「台灣的安全，從來不是靠口號或吹噓，而是建立在現實可驗證的戰略佈局與穩固的盟友體系之上。」矢板明夫在臉書上發文，提到了美國3日對委內瑞拉發動震撼世界的軍事行動。美軍透過精準空襲、低空機降與三角洲特種部隊的聯合作戰，在短短3小時內完成高風險突襲，成功俘獲了委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，並將他們押送至美國接受司法審理。矢板明夫表示，有前線軍事觀察指出，這並非以殲滅為目的的傳統戰爭，而是一場極端複雜、容錯率趨近於零的「壓制與控制」行動。「從情資整合、制空制電、指揮鏈同步到特種部隊執行，每一個環節都不允許失誤。這次行動再次證明，美軍在高強度、瞬間決勝的現代戰爭能力上，已與其他國家拉開了極大的差距。委內瑞拉長期宣稱其防空系統採用中國與俄羅斯的先進武器與技術，但在實戰中卻幾乎瞬間癱瘓。可以預見，這一結果勢必對中俄軍火在國際市場上的信用與行情造成嚴重衝擊。」針對這是否代表美國隨時可以對伊朗、北韓，甚至俄羅斯、中國發動類似的斬首行動？矢板明夫做出肯定回答，「從純軍事能力的角度來看，答案是肯定的，美國確實具備這樣的科技與實力。然而，是否出手，取決於政治後果與戰略判斷。換言之，只要美國總統川普認定『有必要』，美國確實隨時具備發動斬首行動的能力。這正是讓全球獨裁者們夜不能寐的根本原因。」針對台灣議題，有人也憂心中國可能效仿美國，對台灣實施類似行動，不過矢板明夫認為，「這種擔憂是多餘的」，並強調將台灣與委內瑞拉相提並論，忽略了「最關鍵的差異。」他指出，台灣的防衛體系、武器裝備與作戰概念，核心來源正是美國，不僅整體防禦能力更強，也具備韌性與實戰整合能力；反觀中國，無論在遠程精準打擊、制海制空能力，或是聯合作戰經驗上，仍與美國存在巨大落差。矢板明夫強調，「台灣的安全，從來不是靠口號或吹噓，而是建立在現實可驗證的戰略佈局與穩固的盟友體系之上。」他也提醒，混淆現實和宣傳、低估盟友能力、或刻意高估對手實力，不僅會誤導國內輿論，更可能誘發敵方的戰略誤判。最後，矢板明夫在文末表示，委內瑞拉事件證明，「美國不僅有能力，也有意志與邪惡極權對抗。台灣只要堅定地與美國站在一起，台灣就是安全的。」他也提醒，「千萬不要相信那些被新華社敘事洗腦的名嘴。他們對中國軍力的浮誇吹捧，以及不停散播的『疑美論』謊言，已經被戳破。」