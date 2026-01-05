我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市上週五（2日）多數走高，不過半導體股相對強勁，費半指數上漲逾4%，而台北股市上週五再創新高後，今（5）日再度走高，開盤上漲429.89點、來到29779.7點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.71點、來到278.74點。權值股全數走高，權王台積電再創新天價，開盤上漲50元、來到1635元；鴻海開盤上漲3元、來到235元；台達電上漲15元、來到1010元，站回千元關卡。展望2026年，聯準會貨幣政策走向將為全球市場定調。近期經濟數據，以及市場對更偏鴿派的新任聯準會主席的預期，促使投資人押注未來將有進一步降息。市場1月的重點將是本週公布的勞動市場數據，特別是此前鮑爾於12月會議中警告，在就業情勢更明朗之前，不宜過早進一步降息。市場也將持續關注川普可能帶來的關稅變數，尤其是在白宮表示，他已簽署公告，將對家具、廚櫃與浴室櫃的關稅調升延後一年後。美股四大指數上週五多數走高，道瓊指數上漲319.10點或0.66%，收48382.39點，那斯達克指數下跌6.36點或 0.027%，收23235.63點，標普500指數上漲12.97點或0.19%，收6858.47點，費半指數上漲284.34 點或4.01%，收7367.47點。科技五天王多數走低，Meta下跌1.47%，蘋果下跌0.31%，Alphabet上漲0.69%，微軟下跌2.21%，亞馬遜下跌1.87%。不過半導體股表現強勁，輝達上漲1.26%，博通上漲0.44%，美光大漲10.52%，高通上漲1.13%，應用材料上漲4.62%，德儀上漲2.32%，AMD上漲4.35%。台股ADR多數收高，台積電ADR大漲5.17%，日月光ADR上漲4.72%，聯電ADR下跌0.25%，中華電信ADR上漲0.072%。