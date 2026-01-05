我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO最便宜買法找到了！過來人推爆：省錢又合身

經常去逛UNIQLO、GAP等品牌時，都會直衝童裝區，童裝一些T-Shirt或基本款，只要挑最大尺寸就可以穿上，甚至完全看不出來是童裝。

▲有民眾前往UNIQLO門市時，都會先到童裝區逛一圈，理由是因童裝價格更便宜，且尺寸也十分合身。（圖/記者蕭涵云攝影）

UNIQLO童裝怎麼買？7尺寸可挑：2種大人適合穿

倘若民眾本身是較矮小的女性，或是身材較纖細的男性，單品選擇150公分或160公分，穿上後都有機會十分合身。

童裝原價1990元，現在特價只要1690元，女裝原價高達2990元，現在進行超殺特價仍要1990元，兩者原價上就差距1000元，特價後還是相差300元

▲▼以UNIQLO蓬鬆羽絨外套舉例，童裝原價1990元，現在特價只要1690元，女裝原價高達2990元，現在進行超殺特價仍要1990元，兩者原價上就差距1000元，特價後還是相差300元。（圖／UNIQLO官網）

實測UNIQLO童裝買法！結果驗證超驚人：秒打5.9折

▲以男女裝與童裝皆有的「可機洗米蘭羅紋圓領針織衫（長袖）米白色」進行對比，男女裝原價是990元，童裝款售價為590元，買一件童裝等同於男女裝價格打5.9折。（圖／UNIQLO官網）

在兩者皆沒有特價的狀況下，童裝價格等於男女裝價格打5.9折，算起來相當划算。

實測穿上160公分尺寸的童裝款，不僅穿起來舒適剛好，甚至比女裝S號還寬鬆，當時價格部分以原價來看，也是童裝590元便宜女裝790元

▲AIRism防曬網眼連帽外套童裝160公分尺寸則較寬鬆，甚至感覺上有比女裝版的S號更大。（圖／記者陳雅雲攝）

UNIQLO歲末新年祭剩3天！童裝也有打折快衝