UNIQLO是日本知名服飾品牌，憑藉高水準與優惠廣受台灣人喜愛，但不少消費者害怕買貴，總是苦等特價或感謝祭才願意購買，但有內行表示，若身材較矮小或纖細的顧客，改選擇童裝更加划算又便宜，完全不用等感謝祭、天天都能用。《NOWNEWS》記者實測成功，一件男女裝與童裝皆有販售的針織衫，童裝沒打折就便宜400元，瞬間打了5.9折，價格更低更划算。
UNIQLO最便宜買法找到了！過來人推爆：省錢又合身
有女網友過去在Dcard分享，表示室友因為身高不高，經常去逛UNIQLO、GAP等品牌時，都會直衝童裝區，童裝一些T-Shirt或基本款，只要挑最大尺寸就可以穿上，甚至完全看不出來是童裝。她提到，發現部分羽絨外套童裝160尺寸降價後，價格比女裝便宜超多，趕緊建議「大家可以去童裝看看有沒有喜歡的！」
貼文曝光後，瞬間引起不少內行人點頭認證，「童裝便宜又好看啊」、「我160，平常上半身T-Shirt穿S，童裝羽絨160的超！合！身！」、「我媽也都買童裝給我，超省錢的」。
UNIQLO童裝怎麼買？7尺寸可挑：2種大人適合穿
據了解，UNIQLO的童裝尺寸分類與男女裝不太一樣，並非以S、M、L等尺寸作區分，反而是針對不同身高做出差異，從100公分至160公分皆有，以每10公分作為一個類別，總計多達7種款式可選擇。倘若民眾本身是較矮小的女性，或是身材較纖細的男性，單品選擇150公分或160公分，穿上後都有機會十分合身。
而童裝經常與男女裝與同時上架相同品名的單品，但價格部分卻是遠遠低於男女裝款式。以UNIQLO蓬鬆羽絨外套舉例，童裝原價1990元，現在特價只要1690元，女裝原價高達2990元，現在進行超殺特價仍要1990元，兩者原價上就差距1000元，特價後還是相差300元，童裝確實更加便宜。
實測UNIQLO童裝買法！結果驗證超驚人：秒打5.9折
但不免許多人會擔憂童裝尺寸過小，認為該買法並不可行。《NOWNEWS今日新聞》記者前往門市試穿實測，記者身高152公分、偏矮小。本次以男女裝與童裝皆有的「可機洗米蘭羅紋圓領針織衫（長袖）米白色」進行對比，男女裝原價是990元，實際穿上尺寸為S號款是，穿起來稍顯寬鬆，但仍感到舒適耐穿。
至於童裝款售價為590元，比起男女款足足便宜了400元，在兩者皆沒有特價的狀況下，童裝價格等於男女裝價格打5.9折，算起來相當划算。而記者實際穿上160公分尺寸的童裝款，穿起來十分剛好，感受上與男女裝S號沒有差別，甚至感覺更合身。
值得一提的是，不只是冬裝有這樣買法，在夏季同樣受用！記者過去在夏季也將女裝與童裝皆有的「AIRism防曬網眼連帽外套」對比，實測穿上160公分尺寸的童裝款，不僅穿起來舒適剛好，甚至比女裝S號還寬鬆，當時價格部分以原價來看，也是童裝590元便宜女裝790元。
UNIQLO歲末新年祭剩3天！童裝也有打折快衝
綜觀來看，UNIQLO購買童裝的省錢招式，一年四季都可以使用，完全不需等到感謝祭，就能從另一種層面上打折。而UNIQLO歲末新年祭在元旦開跑，不論是童裝、男女裝部分都出現跳水價，折扣程度從100元至1000元不等。
UNIQLO歲末新年祭優惠期間，一直從1月1日元旦至1月8日，直至現在只剩3天可買，建議民眾可以趕快趁著最近幾天，前往門市挖寶看看，也記得可以到童裝區看看有沒有適合你的產品，或許能用更便宜的價格買到新衣。
資料來源：UNIQLO
我是廣告 請繼續往下閱讀
有女網友過去在Dcard分享，表示室友因為身高不高，經常去逛UNIQLO、GAP等品牌時，都會直衝童裝區，童裝一些T-Shirt或基本款，只要挑最大尺寸就可以穿上，甚至完全看不出來是童裝。她提到，發現部分羽絨外套童裝160尺寸降價後，價格比女裝便宜超多，趕緊建議「大家可以去童裝看看有沒有喜歡的！」
UNIQLO童裝怎麼買？7尺寸可挑：2種大人適合穿
據了解，UNIQLO的童裝尺寸分類與男女裝不太一樣，並非以S、M、L等尺寸作區分，反而是針對不同身高做出差異，從100公分至160公分皆有，以每10公分作為一個類別，總計多達7種款式可選擇。倘若民眾本身是較矮小的女性，或是身材較纖細的男性，單品選擇150公分或160公分，穿上後都有機會十分合身。
而童裝經常與男女裝與同時上架相同品名的單品，但價格部分卻是遠遠低於男女裝款式。以UNIQLO蓬鬆羽絨外套舉例，童裝原價1990元，現在特價只要1690元，女裝原價高達2990元，現在進行超殺特價仍要1990元，兩者原價上就差距1000元，特價後還是相差300元，童裝確實更加便宜。
但不免許多人會擔憂童裝尺寸過小，認為該買法並不可行。《NOWNEWS今日新聞》記者前往門市試穿實測，記者身高152公分、偏矮小。本次以男女裝與童裝皆有的「可機洗米蘭羅紋圓領針織衫（長袖）米白色」進行對比，男女裝原價是990元，實際穿上尺寸為S號款是，穿起來稍顯寬鬆，但仍感到舒適耐穿。
值得一提的是，不只是冬裝有這樣買法，在夏季同樣受用！記者過去在夏季也將女裝與童裝皆有的「AIRism防曬網眼連帽外套」對比，實測穿上160公分尺寸的童裝款，不僅穿起來舒適剛好，甚至比女裝S號還寬鬆，當時價格部分以原價來看，也是童裝590元便宜女裝790元。
綜觀來看，UNIQLO購買童裝的省錢招式，一年四季都可以使用，完全不需等到感謝祭，就能從另一種層面上打折。而UNIQLO歲末新年祭在元旦開跑，不論是童裝、男女裝部分都出現跳水價，折扣程度從100元至1000元不等。
UNIQLO歲末新年祭優惠期間，一直從1月1日元旦至1月8日，直至現在只剩3天可買，建議民眾可以趕快趁著最近幾天，前往門市挖寶看看，也記得可以到童裝區看看有沒有適合你的產品，或許能用更便宜的價格買到新衣。