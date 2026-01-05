我是廣告 請繼續往下閱讀

權王台積電再寫新紀錄！今（5）日股價開高走高，盤中一度衝1685元新天價，市值也衝至新台幣43.7兆元，也帶動台北股市衝破3萬點整數關卡，盤中最高來到30221.6點。2026年第一個交易日，美股漲多跌少，道瓊指數上漲319.10點或0.66%，收48382.39點，那斯達克指數下跌6.36點或 0.027%，收23235.63點，標普500指數上漲12.97點或0.19%，收6858.47點，費半指數上漲284.34 點或4.01%，收7367.47點。台積電今日開高走高，以1630元盤上開出，上漲45元，隨後一路走高，最高衝至1685元新天價，市值也衝至新台幣43.7兆元。消息面傳出，台積電已和客戶溝通，從2026年至2029年將連續四4年調升先進製程報價，2026年新報價從元旦起生效；法人看好將挹注台積電今年首季業績，有望持平或小幅季增，挑戰歷年最旺第一季。此外，市場也聚焦台積電1月15日召開法說會，除了去年的獲利之外，市場關注2026年首季展望及漲價議題等， 另外， 市場也傳出台積電先進製程今年將大擴產的訊息，預期也將是法說會的焦點。台積電創新天價也同時帶動加權指數的走高，開盤上漲429.89點、來到29779.7點，盤中衝破3萬點整數關卡，中最高來到30221.6點，再度寫下歷史新紀錄。