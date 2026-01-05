我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市再寫新驚奇！在權王台積電帶動下，加權指數今（5）日早盤大漲逾800點，衝上3萬點整數關卡。2026年第一個交易日，美股漲多跌少，道瓊指數上漲319.10點或0.66%，收48382.39點，那斯達克指數下跌6.36點或 0.027%，收23235.63點，標普500指數上漲12.97點或0.19%，收6858.47點，費半指數上漲284.34 點或4.01%，收7367.47點。台積電今日開高走高，以1630元盤上開出，上漲45元，隨後一路走高，最高衝至1685元新天價，市值也衝至新台幣43.7兆元。台積電創新天價，加上華邦電、南亞科等記憶體續飆，在電子股領軍向前衝，帶動加權指數的走高，開盤上漲429.89點、來到29779.7點，盤中衝破3萬點整數關卡，盤中最高來到30221.6點，上漲871.79點，再度寫下歷史新紀錄。證券法人指出，台股技術指標多頭排列，短線動能強勁，加權指數高檔震盪盤堅，持續挑戰3萬關卡。