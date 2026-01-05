我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《雲襄傳》是陳曉（右）和毛曉彤（左）又一齣合作的戲劇，兩人數度合作，曾經被傳緋聞。（圖／中視提供）

▲毛曉彤的成長過程很坎坷，出生後更曾被爸爸丟進垃圾桶。（圖／摘自毛曉彤微博）

▲陳妍希（右）與陳曉（左）已經離婚快一年，彼此的名字還是常連在一起。（圖／翻攝自微博）

中國男星陳曉，去年初與合演《神鵰俠侶》定情的陳妍希正式結束8年婚姻，還被傳為求自由不惜放棄高達11億新台幣的財產，各方大都懷疑他和緋聞舊愛趙麗穎可能再續前緣。其實他曾在離婚後6天就被爆和《神鵰俠侶》中另一位搭檔毛曉彤擦出愛的火花，還有片場一起大笑的歡樂照片，看得出交情匪淺。毛曉彤本身遭遇也頗傳奇，身價破億的她，還曾被爸爸告棄養、索討5000萬人民幣贍養費。毛曉彤被爸爸控訴不孝，是她演藝生涯中的一大風暴，她爸爸在節目上控訴她身價雖然破億，卻跟自己斷聯、拒絕撫養，某次想要去探班還被擋在門外，讓他氣到在電視上要求5000萬人民幣（約合新台幣2.1億元），還放話要跟她一起下地獄，毛曉彤一度遭各方撻伐，卻終不對外發表意見。直到後來，各方終於明白她的苦衷，原來她爸爸酗酒、嗜賭還吸毒，媽媽肚子裡懷著她的時候，還被逼要出門擺攤賣湯圓，使她成為早產兒，而當爸爸發現生下的是個女兒，竟趁夜裡把才1歲的她丟進垃圾桶裡，媽媽得知此事才像瘋了一樣到處翻垃圾桶去找她，好在把她找了回來。找到她後，媽媽也氣得離家，她一直是跟外婆與媽媽生活，爸爸還有臉在她長大後和她成為紅星上電視節目討錢，網友都為她抱不平，罵道：「沒看過這種父親」、「這種人就該關到死」。經過這次事件後，毛曉彤反而更被同情。而她和陳曉在《神鵰俠侶》分別扮演楊過、郭芙，彼此恩怨糾結複雜，後來還合作了《大漢情緣之雲中歌》等劇。兩人在陳曉和陳妍希宣告離異後6天就傳緋聞，毛曉彤在《雲襄傳之將進酒》殺青時的打鬧照也傳遍網路，那時陳妍希的爸爸去世不久，身為女婿的陳曉卻和毛曉彤笑得很開心，對於這段緋聞，陳曉和毛曉彤回應方式也很特別，原先都保持沈默，直到半年後遭傳他們領證結婚、毛曉彤被稱是雙陳婚變的關鍵，她工作室此時才終於高調澄清彼此從未在一起，也強調她仍單身。