韓國影壇痛失影帝！安聖基今（5）日上午9時因心臟驟停搶救無效遺憾離世，享壽74歲。這位縱橫影壇近70載的傳奇巨星，不僅深受韓國後輩景仰，更曾與天王劉德華在國際影壇交手，共同主演古裝戰爭電影《墨攻》。《NOWNEWS今日新聞》就帶各位回顧安聖基的生平經歷，他的告別式將在9日隆重舉行，由後輩影帝李政宰、鄭雨盛親自為其扶靈。
安聖基5歲就出道 《墨攻》演技不輸劉德華
安聖基是誰？他的一生幾乎與韓國電影史重疊。1957年，年僅5歲的安聖基便以金綺泳導演的作品《黃昏列車》出道，成為當時家喻戶曉的童星。在長達69年的表演生涯中，累積超過140部影視作品，從早期的《曼陀羅》、韓國影史首部千萬人次大作《實尾島風雲》，到2022年上映的戰爭動作片《韓山島海戰》。
安聖基的作品橫跨多個世代，他更在1990年就成為大滿貫影帝，先後拿下大鐘獎、青龍獎、百想藝術大賞最佳男演員的榮譽。其溫文儒雅、低調謙遜的形象，讓他成為全韓國公認的「國民演員」。2006年上映的跨國古裝電影巨作《墨攻》也有安聖基的身影，當時他與劉德華同場飆戲，還曾一起出席宣傳活動，寫下影史紀錄。
安聖基曾和鄭雨盛主演《神之一手》 成忘年之交
而安聖基與後輩鄭雨盛的緣分也很深厚，兩人在2014年合作犯罪動作電影《神之一手》時交織出動人火花。當時安聖基飾演雙目失明的圍棋主教，與鄭雨盛飾演的復仇棋手「泰錫」有著多場震撼人心的演技對決。鄭雨盛曾多次在訪問中流露出對安聖基的敬佩，直言安聖基的存在本身就是一種安定感，即便飾演盲人，其強大的氣場仍能引領後輩。
這種情誼更延續到現實生活中。當鄭雨盛與李政宰於2016年共同創立經紀公司「Artist Company」後，安聖基2021年也跟著加入，成為旗下藝人。身為大前輩的他，以行動表達對後輩創業的支持，成為公司最重要的精神支柱。李政宰和鄭雨盛曾表示，能與這位「影壇大山」共事是莫大的榮幸。在安聖基抗癌期間，公司也始終作為他最堅強的後盾。
安聖基病逝享壽74歲 李政宰、鄭雨盛親自扶靈
安聖基自2019年確診血癌後，便展開漫長的抗病生活，雖曾康復卻又不幸復發。上月30日他在家中用餐時不慎噎到導致昏倒，一度心臟驟停，被送醫搶救，原先住在美國的大兒子接獲消息後，就火速趕回韓國探望，最終安聖基在2個兒子及其他家人的陪伴下，於今日過世，享壽74歲。
為了送別這位一代巨星，Artist Company表示，葬禮將由申英均藝術文化財團與社團法人韓國電影演員協會主辦，並以隆重的「電影人葬禮」形式進行；出殯儀式訂在1月9日清晨6時，屆時李政宰、鄭雨盛等後輩會參與扶靈，隨後安聖基將長眠於京畿道楊平的墓園。
資料來源：Artist Company IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
安聖基是誰？他的一生幾乎與韓國電影史重疊。1957年，年僅5歲的安聖基便以金綺泳導演的作品《黃昏列車》出道，成為當時家喻戶曉的童星。在長達69年的表演生涯中，累積超過140部影視作品，從早期的《曼陀羅》、韓國影史首部千萬人次大作《實尾島風雲》，到2022年上映的戰爭動作片《韓山島海戰》。
安聖基的作品橫跨多個世代，他更在1990年就成為大滿貫影帝，先後拿下大鐘獎、青龍獎、百想藝術大賞最佳男演員的榮譽。其溫文儒雅、低調謙遜的形象，讓他成為全韓國公認的「國民演員」。2006年上映的跨國古裝電影巨作《墨攻》也有安聖基的身影，當時他與劉德華同場飆戲，還曾一起出席宣傳活動，寫下影史紀錄。
而安聖基與後輩鄭雨盛的緣分也很深厚，兩人在2014年合作犯罪動作電影《神之一手》時交織出動人火花。當時安聖基飾演雙目失明的圍棋主教，與鄭雨盛飾演的復仇棋手「泰錫」有著多場震撼人心的演技對決。鄭雨盛曾多次在訪問中流露出對安聖基的敬佩，直言安聖基的存在本身就是一種安定感，即便飾演盲人，其強大的氣場仍能引領後輩。
這種情誼更延續到現實生活中。當鄭雨盛與李政宰於2016年共同創立經紀公司「Artist Company」後，安聖基2021年也跟著加入，成為旗下藝人。身為大前輩的他，以行動表達對後輩創業的支持，成為公司最重要的精神支柱。李政宰和鄭雨盛曾表示，能與這位「影壇大山」共事是莫大的榮幸。在安聖基抗癌期間，公司也始終作為他最堅強的後盾。
安聖基自2019年確診血癌後，便展開漫長的抗病生活，雖曾康復卻又不幸復發。上月30日他在家中用餐時不慎噎到導致昏倒，一度心臟驟停，被送醫搶救，原先住在美國的大兒子接獲消息後，就火速趕回韓國探望，最終安聖基在2個兒子及其他家人的陪伴下，於今日過世，享壽74歲。
為了送別這位一代巨星，Artist Company表示，葬禮將由申英均藝術文化財團與社團法人韓國電影演員協會主辦，並以隆重的「電影人葬禮」形式進行；出殯儀式訂在1月9日清晨6時，屆時李政宰、鄭雨盛等後輩會參與扶靈，隨後安聖基將長眠於京畿道楊平的墓園。
資料來源：Artist Company IG