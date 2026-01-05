我是廣告 請繼續往下閱讀

▲素顏的陳冠希北海道被捕獲，正在陪女兒滑雪的他，不怕讓皺紋見人。（圖／翻攝自秋色鋪滿湖光微博）

▲陳冠希不怕變老，45歲潮爸在北海道陪女滑雪，大方以素顏見人，更顯父愛珍貴。（圖／翻攝自陳冠希IG@edisonchen）

香港藝人陳冠希已多年未在螢光幕前活躍，這幾年專注於家庭生活與個人事業，偶爾才在社群平台曬出近況。近日有網友在日本北海道的滑雪場捕獲他，一身輕便裝扮，臉上未施脂粉、自然模樣被民眾拍下素顏照，身邊還有女兒作伴，不怕老態畢露的他大方見人，畫面洋溢濃濃、超暖父愛，父女在雪地間互動溫馨，意外引發討論。從現場照片可見，陳冠希身穿深色保暖外套，臉部雖然未上任何妝容，但氣色依舊不錯。他神情專注地陪伴女兒滑雪，過程中不時牽手、低頭講話，展現滿滿父愛。整體狀態看來自然又親民，完全沒有明星架子。許多網友也感動留言：「從前的壞男孩變成現在的好爸爸」、「男人最帥的時候就是陪孩子長大」。現年45歲的陳冠希，與中國超模秦舒培婚後育有一女Alaia，一家人常被拍到出遊、互動融洽。雖然他逐漸淡出娛樂圈，但不時在社群上曬出與家人的生活照，也會分享女兒的畫作與日常，父愛流露毫不保留。外界普遍認為他已成功轉型為成熟潮爸，不僅形象穩重許多，也更懂得珍惜眼前生活。這次北海道的親子滑雪照在網路曝光後，迅速引發熱議，不少人留言稱讚陳冠希的改變：「完全像變了一個人」、「比當年紅時還有魅力」、「不怕老，這樣的生活最迷人」。雖然陳冠希不再站在鎂光燈下，卻用行動詮釋了成熟男人的樣貌，也再次圈了一波粉。回顧過去，陳冠希曾因2008年轟動一時的私密照事件，形象大跌、演藝工作全面停擺。儘管一度跌入谷底，但他選擇淡出螢光幕，專心經營個人品牌CLOT與家庭生活。經歷時間沉澱，如今的他已轉變為丈夫、父親與創業者，成功翻轉形象，走出屬於自己的新人生。