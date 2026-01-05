我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張宗憲也點出桃園巨蛋在賽事體驗上的硬體硬傷。他指出場館頂端採透光設計，導致白天天氣明亮，但到了晚上即便開燈，場內仍會出現干擾視線的影子，顯得昏暗。(圖/廖聿偉攝)

桃園巨蛋（桃園市綜合體育館）即將迎來大規模翻修。然而，這座曾見證台灣雙職籃熱潮的場館，近期再度成為輿論焦點。TPBL聯盟的職籃球星林書緯與張宗憲在最新一集網路節目中大談場館體驗，異口同聲地將桃園巨蛋列為「最不喜歡的球場」，林書緯更語出驚人表示該處環境髒亂到「感覺腳會染上什麼病」，是全台唯一讓他不敢盥洗的客場。事實上，桃園巨蛋設備老舊和場館內髒亂的問題已持續多年，過去NBA球星「表弟」卡森斯來台打球時，有對此感到無語，甚至脫口而出「DAMN！」，難以置信。新北國王球星林書緯與福爾摩沙夢想家球星張宗憲，在共同經營的YouTube頻道《Joe & Jet未過濾的with Jason》中，針對台灣籃球場館進行評比。談到最不喜歡的場館時，林書緯毫不留情地直指桃園巨蛋。他形容該場館感覺非常髒，「廁所也超噁心」，更直言那是唯一一個他絕對不會在賽後洗澡的客場，「走在那個地板上，感覺腳會染上什麼病。」張宗憲也在一旁附和，指出桃園巨蛋不僅蚊子極多，且賽後盥洗室沒有熱水供應。儘管林書緯補充，夢想家與攻城獅的主場同樣只有冷水，但他仍願意在該處沖澡，唯獨桃園巨蛋的環境讓他「完全沒辦法」。▲桃園巨蛋設備老舊，曾發生不少意外事故，有一次比賽場館的設備居然在比賽中冒煙，讓比賽一度中止。（圖／記者黃建霖攝）除了環境衛生，張宗憲也點出桃園巨蛋在賽事體驗上的硬體硬傷。他指出場館頂端採透光設計，導致白天天氣明亮，但到了晚上即便開燈，場內仍會出現干擾視線的影子，顯得昏暗。加上場地老舊與嚴重的蚊蟲問題，對於職業球員的發揮與整體感官造成極大負面影響。事實上，過去比賽中也曾經出現打到一半設備「冒煙」的情況發生，現場配電箱突然出現爆炸聲響，隨後並冒出白煙，大螢幕因為斷電而黑掉，還能聞到燒焦味，所幸只是虛驚一場，後來比賽仍恢復進行。事實上，桃園巨蛋的硬體爭議由來已久。早在2024年職籃季後賽期間，媒體記者室就曾出現天花板「滴水」的離譜景象。當時工作人員必須在記者席放置紙箱並套上垃圾袋來接水，室內下小雨的奇景讓當時效力於雲豹的NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）進場時忍不住驚呼「Damn！」，露出不可思議的神情；攻城獅洋將艾夫伯（Michael Efevberha）也當場傻眼。此外，場館廁所的修繕進度也長期遭到詬病。2023年就曾被民眾爆料男廁五個小便斗有四個無法正常使用（包黑袋或貼故障紙），體育局雖解釋為修復後漏撕紙條，但長期如「工地」般的狀態已嚴重打擊球迷的觀賽品質。「桃園巨蛋」桃園市綜合體育館啟用近32年，設施老舊，在去年6月桃園市長張善政宣布將斥資3.4億元並於暑假啟動桃園巨蛋優化工程，針對地坪整修、電氣及空調系統改善與備援系統、戶外景觀改善及室內整修等4大項目進行整修，預計明年6月前分階段完工。整修後的桃園巨蛋將煥然一新，且具備舉辦1萬2000人室內活動的能力。儘管硬體慘不忍睹，桃園球迷仍展現極高支持度。面對球員與球迷的多年怨言，桃園巨蛋已規劃進行翻修，領航猿與雲豹兩支主場球隊也將暫時移師他處。各界期盼此次整修能徹底解決漏水、衛生與採光等基礎問題，讓「桃園巨蛋」不再與「髒亂老舊」劃上等號，給予職業球員與球迷應有的尊重與環境。