剛在昨（4）日歡度40歲生日的台灣網壇傳奇謝淑薇，今日隨即投入2026新賽季首場賽事。身為WTA 500等級布里斯本國際賽的女雙頭號種子，謝淑薇再度攜手拉脫維亞名將「O妹」奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）出擊，兩人展現絕佳韌性，在次盤上演大逆轉，最終以 6：1、6：4 直落二擊敗澳洲地主加德茨基（Olivia Gadecki）、斯洛伐克米哈里可娃（Tereza Mihalikova），強勢開出紅盤，挺進女雙8強。謝淑薇與奧斯塔朋科這對「台拉聯軍」，去年曾在澳網與溫網兩度殺入女雙決賽摘亞軍。今日兩人在16強賽碰上澳洲地主加德茨基（Olivia Gadecki）、斯洛伐克米哈里可娃（Tereza Mihalikova），開賽便展現宰制力。首盤在1：1平手後，謝淑薇憑藉靈活的網前截擊，配合奧斯塔朋科底線的重砲壓制，發動一波連拿5局的猛烈攻勢，僅耗時27分鐘便以6：1輕鬆入袋，給對手來了一場震撼教育。進入第二盤，戰況一度陷入膠著。謝淑薇組合在開賽遭遇亂流，兩度被破發後一度陷入1：4的落後劣勢。然而，謝淑薇發揮豐富的經驗穩定軍心，兩人迅速找回節奏，在第6局成功回破發動反擊。「台拉聯軍」在盤末展現強心臟，先是追平比分至4：4，隨後在關鍵第9局保發搶下聽牌權，最終在第10局強勢破發，完成「連掃5局」的精采大逆轉，耗時1小時15分鐘成功奪勝，也為謝淑薇送上最好的40歲生日禮物。下一戰「台拉聯軍」將在8強賽對上地主澳洲選手韓天遇與捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova）的跨國組合，力拚4強門票。