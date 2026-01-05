我是廣告 請繼續往下閱讀

英超豪門曼聯（Manchester United）於今（5）日正式確認，在歷經一段波折的執教生涯後，已解僱總教練魯本·阿莫林（Ruben Amorim）。球會官方聲明指出，高層「雖感到不情願，但仍認為現在是做出改變的正確時機」，希望能藉此讓球隊在英超賽季結束前爭取最高的排名。阿莫林於2024年11月接替坦赫格（Erik ten Hag）入主老特拉福德，被寄予重建紅魔的重任。然而，在他執教的14個月期間，始終無法帶領球隊找回穩定性。根據Opta統計，阿莫林的執教成績堪稱災難性。他在英超時期的勝率僅為32%，且場均失球高達1.53球，這兩項數據皆創下了曼聯自英超創立以來歷任總教練的「最差紀錄」。上賽季曼聯僅以英超第15名作收，並在歐聯盃決賽中敗給熱刺，種種結果讓球迷的耐心消磨殆盡。除了場上戰績不佳，阿莫林與球會高層（INEOS 集團）的緊張關係也是他下課的主因。在週日與里茲聯戰平後，阿莫林在最後一場記者會上強硬表態：「我要強調，我是這支球隊的『經理（Manager）』而不僅是『教練（Coach）』。這是當時談好的條件，我的工作不是只負責訓練。」這番針對高層干預戰術與管理的公開回擊，讓雙方關係徹底破裂。不到24小時後，曼聯高層便宣布將其撤職。儘管少數股東拉特克里夫（Jim Ratcliffe）曾在去年 10 月公開支持阿莫林，表示應給予他三年時間證明自己，但隨後的溝通崩盤顯然已不可挽回。自傳奇教頭佛格森（Alex Ferguson）退休後的13年來，曼聯始終與英超冠軍無緣，球隊長期處於動盪狀態。目前曼聯暫居聯賽第六，下場對陣班底（Burnley）的比賽將由球隊名宿暨青訓教練佛萊契（Darren Fletcher）暫代主教練職務。面對傷兵滿營以及非洲國家盃（AFCON）導致的多名主力缺陣，曼聯目前的陣容極度單薄。在後阿莫林時代，這家全球最具影響力的球會該何去何從，再次成為體壇焦點。執教時間： 2024/11 ~ 2026/01 (約 14 個月)。英超勝率： 32% (英超時代隊史最低)。防守崩盤： 場均失球 1.53 球 (英超時代隊史最高)。上賽季排名： 英超第 15 名、歐聯盃亞軍。目前排名： 英超第 6 名。接任人選： 達倫·佛萊契 (暫代)。