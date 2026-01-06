中央氣象署今（6）晨發布低溫特報表示，因輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，北北基桃竹等12縣市清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，而今日清晨最低溫落在台南楠西8度。另外，今東北風偏強，6日晨至7日晚上新北市、桃園市、新竹市等15縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾注意。

⚠️低溫特報
📍影響時間：6日晨至6日晚上
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣。

⚠️強風特報
📍影響時間：6日晨至7日晚上
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。

▲（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今東北風偏強，6日晨至7日晚上新北市、桃園市、新竹市等15縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

資料來源：中央氣象署

