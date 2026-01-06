我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年將近，新加坡一名女兒為了讓一家人能回到老家吃頓團圓飯，乾脆對長年囤物的母親「善意設局」，有人願意出1000新幣（約新台幣2.4萬元）把家裡所有雜物全買走。靠著這個說法，她終於說動母親配合清理，義工團隊在一天內把堆到像小山的雜物一箱箱搬走，替這間被塞到只剩窄縫可走的五房式組屋，硬是清出一條回家的路。根據《聯合早報》報導，於1月4日，由宏茂橋中學社會行動有限公司旗下愛心組織「溫情滿人間」發起，創辦人沈龍團帶領10多名義工前往文禮通道268A座組屋，協助76歲郭女士整理住家。義工先從走廊的盆栽與雜物著手，騰出空間後才逐步往屋內推進；客廳堆滿塑膠袋、籃子、紙箱，雜物高到得站上去才能把東西逐一拋下清走，屋內只剩狹窄通道，走動稍有不慎就可能撞倒雜物，清理過程也可見蟑螂與壁虎，衛生狀況令人擔憂。郭女士受訪表示，她和丈夫在該單位居住逾20年，子女十多年前成家後搬離，多數住在東部，僅一名兒子住得較近，平日會回來照料；但多年下來物品不斷累積，體力跟不上，自己已無力收拾。兩名女兒則說，早年家裡還有活動空間，後來雜物越堆越多，沙發也無法再使用，甚至出現許多她們從未見過的物件，朋友送的、親戚給的，不知不覺全囤下來。她們最擔心的是火患與意外風險，父親也因此向外求助，希望至少能把家整理到「過年回得去」。為了順利展開清理，女兒們才向母親說明有人出1000元買下家中所有物品，讓她安心配合。沈龍團指出，清理自上午約9時做到下午5時，持續近8小時，期間清出至少120箱垃圾；這次也首次與市鎮會及人協合作，安排三輛羅厘在組屋與垃圾站之間來回穿梭，省去過去等垃圾桶滿、等垃圾車來的停滯時間，效率明顯提升。現場也有鄰居買水送給義工。新加坡政府過去在國會答詢指出，跨部門的「囤積管理核心小組」會依公共衛生與安全風險評估、排序案件，必要時由民防部隊、環境局或國家公園局等單位動用法規介入，也會與社區夥伴一起做個案與家庭溝通，協助整理與後續支持；當局近年也推動NEAT等跨界合作，希望更早發現個案、提供更完整的支援，減少鄰里長期受影響。內政部2025年2月公布資料指出，2020到2024年間，涉及囤積的組屋火警分別為0起、3起、6起、9起與5起；雖然占每年約800到900起組屋火警的比例不高，但一旦雜物阻塞逃生與救災動線，後果往往更嚴重，因此當局會在「阻礙緊急疏散」等高風險情況下優先介入，要求至少整理出可安全通行的通道。在公共空間的安全規範上，新加坡民防部隊也明確要求公共走廊需保留至少1.2公尺淨空通道，確保緊急撤離與救援能順利進行；公共住宅走廊若被雜物擠占，不只影響消防與醫療撤離，甚至可能因紙箱等可燃物增加火勢風險，且「清完又復發」的狀況並不少見。沈龍團說，這次清理不只讓長者住得更安全，也讓鄰里安心；郭女士的家人在清理完成後，將重新添置桌椅，盼今年終於能在家中圍爐。對許多深陷囤積困擾的家庭而言，願意踏出第一步、找到能被接受的方法開始整理，往往比「硬碰硬清光」更關鍵，因為真正要守住的，不只是空出來的空間，還有一家人能回到同一張餐桌的日常。