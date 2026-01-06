我是廣告 請繼續往下閱讀

《華視》去年報導「過勞之島」，指出台灣2024年工時是「全球第5高」。對此，勞動部次長李健鴻今（6）日澄清，台灣並非全球第5高，而是經濟合作暨發展組織（OECD）的39國之間排行第5，若以國際勞工組織（ILO）99國家來說，台灣是排行54名，約落在中間，但也坦言台灣工時確實還有改善空間。據《華視》去年報導，台灣被批評是「過勞之島」，其中一大原因就是工時太長。2024年台灣勞工一年的平均工時是2030小時，在全世界排名第5高、也是亞洲國家第2高，僅次於新加坡。但是李健鴻今日攤開統計數據，台灣2024年受僱者平均年工時確實為2030小時，但並非全球第5高，「全球有200個國家」，而是OECD中39會員國中的第5名。他補充，若用國家數達99國的ILO「受僱者實際週工時」來再比較，台灣週工時為2024年39.05小時，落在54名，也並非名列前茅。然而，台灣2024年的平均年工時2030小時仍比日本的1636小時、韓國的1859小時來得高，亞洲僅低於新加坡的2252小時。ILO統計的週工時，台灣在亞洲仍比以色列、韓國及日本高。另外，李健鴻提到，台灣全職員工比率較其他國家高，像是日本部分工時員工就達到3成，就會導致台灣工時呈現較高，但他也坦言，「我還是認為我們的工時還有努力空間」，如果認為台灣是先進國家，當然要跟OECD比較，但不能說台灣工時是全球第5高。