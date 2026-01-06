我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱特貝琴薩提到自己暴瘦又被酸民攻擊，想到去年去世的媽媽，忍不住拭淚。（圖／摘自 IG@katebeckinsale)

▲主演《決戰異世界》系列的美魔女凱特貝琴薩（右），去年宣布對抗癌症多時的媽媽茱蒂（左）在她的懷中去世。（圖／摘自 IG@katebeckinsale）

▲凱特貝琴薩昔日作風性感，曾穿透視裝參加派對，大方露出姣好身材。（圖／摘自 IG@katebeckinsale)

英國凍齡美魔女凱特貝琴薩，最近的照片明顯「皮包骨」，瘦得很驚人，免不了成為酸民嘲諷的目標，讓她忍不住在網路影片上講到掉眼淚，稱2025年真的是很難過的一年，她失去了最親愛的媽媽，難以擺脫哀傷情緒，也因此身體根本感覺不到「飢餓」，毫無胃口。凱特貝琴薩5歲時就目睹爸爸李察因冠狀動脈疾病導致的心臟病猝逝，前年初她的繼父羅伊在金球獎典禮後中風去世，讓她再度遭到打擊。她的媽媽茱蒂則在去年7月癌逝，還是在她的懷裡閉上雙眼，她到現在都還沒辦法完全走出來。也因此凱特解釋她絕不像酸民講的，得了厭食症，或是故意要讓自己餓到保持體型不發胖，她是因為失去至親的痛苦太大，身體根本沒辦法感覺到「飢餓」，就不會有胃口，也不需要吃東西，像是身體關閉了某些功能，是因為震驚、創傷造成的結果。曾主演過《決戰異世界》系列、《珍珠港》等片的凱特貝琴薩，過去被視為英國氣質美人，再轉型為性感女神，外界對她始終有「顏值一流」的印象，儘管年過半百，她仍看似30出頭，外表很出眾，換過好幾位年輕小男友，都曾引發熱烈話題。不過最近她的話題圍繞在她皮包骨、瘦到快不成樣子上，雖然她已經表明自己的苦衷，但酸民會不會就此放過她、停止繼續攻擊？恐怕不見得很樂觀。