剛剛度過 40 歲生日的台灣網壇傳奇謝淑薇今（7）日於WTA 500等級的布里斯本女網賽女雙8強戰，與拉脫維亞老搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）交手地主華裔好手韓天遇、捷克穆霍娃（Karolina Muchova）。雙方歷經兩盤6：1的大起大落，最終在緊張的搶10局中，謝淑薇組合頂住連丟6分被追平的壓力，成功以10：6帶走勝利，豪取開季2連勝、晉級4強。名列賽會頭號種子的「台拉聯軍」，首盤展現出頂級默契。謝淑薇靈活的網前截擊與奧斯塔朋科勢大力沉的底線抽球完美互補，兩人頻頻撕開對方防線，連破帶保迅速以 6：1 強勢拔得頭籌。然而，賽況在第二盤劇本大反轉。地主華裔選手韓天遇與穆霍娃在主場觀眾助威下大舉反撲，反觀謝淑薇組合手感一度冷卻，失誤增加，僅保住1個發球局，隨即被對手以同樣的6：1回敬，將懸念帶入決勝負的「超級搶10」。進入高壓的搶10局，台拉組合開局展現驚人氣勢，趁著對手雙發失誤與謝淑薇網前的精準對峙，瞬間拉開6：0的優勢。正當眾人以為勝負已定時，場內戰況再起波瀾，對手回敬一波6：0攻勢將比分扳平，現場氣氛緊繃至頂點。關鍵時刻，謝淑薇展現豐富的實戰經驗，成功穩住陣腳，配合奧斯塔朋科的強勢發球，台拉聯軍在6：6連下4分直接關門，最終以10：6驚險收下4強門票。