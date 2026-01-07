我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部明（8）日下午將舉辦離岸風電區塊開發第三階段（3之3）選商機制說明會，距離上次離岸風電進度已經睽違1年半。這次3之3也是台灣離岸風電從示範風場以來，首次不用面臨強制「國產化」，據悉這次將會釋出3.6GW，且國產化規則部分分散到ESG要求，也會導入早鳥獎勵機制，鼓勵廠商提前完工。但對於為什麼3之3只釋出3.6GW，雖然比原本預期的3GW多出600MW，但仍未填滿。經濟部官員僅證實，3.6GW是正確數字，但並未說明究竟補進先前的多少風場，表示明年會一次說明剩餘裝置容量規劃，以及未完工風場的處理機制。上次離岸風電區塊開發第二階段（3之2）決標是2024年7月，原本預計會緊鑼密鼓公布3之3招商規則，但是因為期間遭遇歐盟在2024年10月向世界貿易組織揚言提告，指台灣政府在風電納入必須要強制使用台灣廠商規則違反公平交易，導致經濟部如臨大敵，隨後宣布不再強制國產化，但也讓過去風電招商規則產生問題。過去區塊招商規則是由「資格、價格、國產化」3部分決定得標，但是廠商往往都有辦法滿足有能力完工的「資格標」，也都會壓低價格滿足「價格標」，因此當大家齊頭式平等下，往往決定可以廠商勝負，就在廠商可以執行多少「國產化」。但這也產生招商弊病，也就是廠商會在招商階段時，不斷吹噓自己可以滿足各項國產化項目，但是等到得標之後再一一跳票。歐盟揚言提告WTO之下，過去決定生死的國產化規則也迫重新檢討。經過1年半時間，經濟部將於明天風電招商規則說明會。據悉，這次招商規則將會出現大變化，將採取「積分制」，針對開發商過去在國內外執行「風場開發的實績」、「開發商的財務狀況」及「專案執行能力」三部分進行評比。除了財務狀況及該風場開發歷程等客觀指標外，若開發商過去在台灣執行風場表現優良則在分數上會有所呈現；反之，若曾在國內有逾期完工、未簽約、提前解約、產業關聯承諾執行不力等實際紀錄，都將納入計分的考核範圍，提升廠商執行3之1及3之2風場的效率。而這次招商規則也納入「早鳥機制」，無論是選擇2030或2031年併網的風場，只要早於2031年12月31日併聯發電的風場，提早幾天、便可於20年購電合約外，另增該天數的售電期間，希望藉此鼓勵廠商盡早併網，提供國內半導體及相關供應鏈在2030年前後急迫的綠電需求。而過去國產化分數，將改由改為ESG承諾，開發商自行具體列舉對台灣有益的在地採購金額及項目，說明如何減少碳足跡、與台灣在地共好；若承諾「超過預期」，則20年合約外將會有外加年度進行獎勵，但經濟部官員也表示，「ESG部分分數不會太高」，最在乎的還是風場能不能如期完工。