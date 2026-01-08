根據中央氣象署今（8）日持續發布低溫特報，預計要冷到下週二！民眾紛紛拿出自己的禦寒法寶，有民眾在PTT表示，他天氣冷的時候，會開啟「冷暖變頻冷氣」的暖氣模式，並把溫度設定成27度，在家都能穿短袖！不過有其他人提醒，暖氣最好不要開太熱，設定成「18到20度」剛剛好，胸腔暨重症醫師黃軒曾示警，寒流來襲時，家中的冷暖氣機設定若太過溫暖，可能引發猝死危機。
冷暖氣機開到27度！在家都穿短袖
原PO在PTT發文指出，現在冬天開暖氣超舒服，他都把家中的冷暖氣機開到27度，超溫暖，「夏天開冷氣也很爽，買冷暖變頻冷氣是不是很爽？」貼文一出許多網友紛紛贊同，「是啊，只花500就升級冷暖」、「在家都穿短袖」、「27真的就是爽」、「寒流沒睡覺的時候才會開，在家穿短袖短褲就是自在」。
不過也有其他人提醒，溫度最好不要開太高，「27度是要熱死喔」、「真的不要開超過23」、「這天氣開27度不止熱，皮膚也快要乾裂了」、「昨天室內20度睡起來最舒服」，也有人說，溫度開這麼高，電費會很高。
暖氣溫度別設太高 台電3招節能省電
胸腔暨重症醫師黃軒提醒，如果家中的冷暖氣機設定的太溫暖，可能會引發猝死危機。黃軒表示，若冬天室溫經常保持在23度以上，當你從室外10度低溫環境進到室內，就可能會因溫差劇烈變化而增加心血管疾病等風險。因此，在追求溫暖的同時，適度的溫度掌控才是最安全的作法。
美國能源部和澳洲維多利亞州能源機關部曾建議，把暖氣設定在18到20度之間，可以在保暖和電費之間做出平衡，因為如果暖氣再往上設定1度，電費就可能上升約15％。台電指出，開暖氣想要省電，可以把握3動作：一是出風口朝下、二為拉上窗簾，三是搭配吊扇或循環扇，因為熱空氣會往上飄，出風口如果往上，熱氣很容易累積在天花板。
資料來源：PTT、胸腔暨重症醫師黃軒、美國能源部、澳洲維多利亞州能源、環境與氣候行動部、台電
